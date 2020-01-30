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Hábitos dos consumidores

Com queda na renda, 55% deixariam de pagar financiamentos

Os dados divulgados são de uma pesquisa feita pela Boa Vista com 2.100 consumidores durante o segundo semestre de 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 17:20

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 17:20

Negociação de dívidas na Caixa Econômica Federal Crédito: José Cruz | Agência Brasil
Em caso de queda na renda, 55% dos consumidores deixaria de pagar financiamentos - as contas pagas com boletos e carnês. O cartão de crédito deixaria de ser pago por 34% dos consumidores, enquanto 11% não pagariam empréstimos e cheque especial.
Os dados são de uma pesquisa feita pela Boa Vista com 2.100 consumidores durante o segundo semestre de 2019.
Entre os consumidores com nome sujo, uma queda na renda significaria atraso no pagamento de boletos e carnês para 47%, enquanto 40% não pagariam o cartão de crédito.
Os consumidores sem restrição no cadastro também prefeririam atrasar os boletos: são 61% os que optariam por este caminho. Dos adimplentes, 28% atrasariam cartão de crédito e só 9% deixariam de pagar o cheque especial e outros empréstimos.
Os consumidores, tanto os com nome sujo quanto os adimplentes, que preferem atrasar boletos, carnês e contas diversas, o fariam pela possibilidade de negociação posterior (70% apontaram este motivo para explicar eventuais atrasos).
O mesmo argumento foi usado por 71% dos que optariam por não pagar o cartão de crédito.

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