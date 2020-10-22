Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Com ações de bancos, Bolsa fecha no maior nível desde 1º de setembro
Mercado Financeiro

Com ações de bancos, Bolsa fecha no maior nível desde 1º de setembro

Durante toda a semana, o Ibovespa avança agora 3,67%, com giro financeiro nesta quinta-feira (22) a R$ 28,2 bilhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 18:32

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 18:32

Bolsa de Valores de São Paulo, a BR
Bolsa de Valores de São Paulo, a BR Crédito: Luiz Prado/B3/Arquivo AG
Em dia de forte desempenho para as ações de bancos (Itaú PN +5,14% e Bradesco PN +4,60%), ainda muito descontadas no ano, e Petrobras (PN +3,37% e ON +3,17%), com o Brent para dezembro em alta de 1,75%, o Ibovespa emendou o quarto avanço consecutivo, algo que não ocorria desde o início de julho.
Os ganhos firmados em meados da tarde em Nova York contribuíram para que o índice da B3 acentuasse a recuperação e fechasse em alta de 1,36%, a 101.917,73 pontos, não muito distante da máxima da sessão, de 102.020,44 pontos, melhor nível intradia desde 3 de setembro, então aos 103.225,58. Agora, o ganho acumulado no mês, a 7,73%, aproxima-se do observado no intervalo entre maio e julho, quando variou entre 8,27% e 8,76%.
O nível de fechamento desta quinta-feira foi o melhor desde 1º de setembro (102.167,65).
"Houve pessimismo exagerado com o setor de bancos durante o pior momento da pandemia, em que ocorreu aumento das provisões contra inadimplência. Agora, com os investidores em busca de ações com desconto, e a expectativa para os balanços do terceiro trimestre, que devem mostrar melhora, o setor volta a ser olhado com interesse. E isso é importante porque bancos, Petrobras e Vale (+0,40%) respondem por 50% do volume diário", observa Márcio Gomes, analista da Necton Investimentos.
No ano, para citar apenas dois exemplos, Itaú PN ainda acumula perda de 28,06% e Bradesco PN, de 30,29%, enquanto o Ibovespa recua 11,87% no período.
Na semana, o Ibovespa avança agora 3,67%, com giro financeiro nesta quinta-feira a R$ 28,2 bilhões. Os índices de ações em Nova York oscilaram até o meio da tarde, reagindo a declarações da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi
De início, a reação foi positiva a comentários da democrata, de que se estaria "perto" de um acordo fiscal, mas logo depois sobreveio o desânimo, com a indicação, também de Pelosi, de que "levará um tempo" até que a legislação seja escrita. Ao fim, o desempenho positivo das ações de bancos, amparados por balanços em geral acima do esperado, colocou os índices de NY de volta ao azul, após leves perdas na quarta-feira.

Veja Também

Gestores buscam US$ 300 bilhões para fundos de crédito privado, diz "FT''

As moderadas variações em Wall Street refletem a cautela em torno da possibilidade de um desfecho sobre o pacote fiscal antes da eleição de 3 de novembro nos EUA, o que parece menos provável à medida que o tempo avança sem conclusão nas negociações. "O tempo está passando e aprovar pacote fiscal antes da eleição requer tempo", disse nesta quinta o chefe da assessoria econômica da Casa Branca, Larry Kudlow.
O retorno do investidor estrangeiro à B3 em outubro e a expectativa favorável para a temporada de balanços do terceiro trimestre contribuem para o passo próprio. Até o dia 20, o saldo estrangeiro acumulado no mês está positivo em R$ 2,647 bilhões, com saque líquido no ano a R$ 85,1 bilhões.
Na ponta do Ibovespa nesta sessão, destaque para Itaú PN (+5,14%), seguida por PetroRio (+4,93%), WEG (+4,73%) e Bradesco PN (+4,60%). No lado oposto, Cogna cedeu 2,58%, à frente de BR Malls (-2,37%), B2W (-2,30%) e B3 (-2,27%).

Veja Também

Queda do dólar perde fôlego com impasse sobre pacote de estímulos nos EUA

BC informa que 50 milhões de chaves já foram cadastradas no Pix

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo
Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados