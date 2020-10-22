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Pagamentos

BC informa que 50 milhões de chaves já foram cadastradas no Pix

O Pix é um sistema que permitirá pagamentos e transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano; o sistema começará em 16 de novembro

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 17:51
Banco Central
O Pix é um sistema que permitirá pagamentos e transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O Banco Central informou nesta quinta-feira (22), por meio de sua assessoria de imprensa, que foi atingida a marca de 50 milhões de chaves cadastradas no Pix - o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos. O cadastramento está aberto desde 5 de outubro. O sistema começará a funcionar em 16 de novembro.
O Pix é um sistema que permitirá pagamentos e transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano.
A chave de usuário é um identificador de contas: o cliente pode cadastrar um número de celular, e-mail, CPF, CNPJ ou um EVP (uma sequência de 32 dígitos a ser solicitado no banco).
Por meio da chave, será possível receber pagamentos e transferências. A chave é um "facilitador" para identificar o recebedor, mas não é indispensável para receber um Pix.
Até o momento, 762 instituições foram aprovadas e estão aptas a ofertar a seus clientes o Pix a partir de 16 de novembro.
Entre as instituições estão bancos, financeiras, fintechs e instituições de pagamentos, entre outras.

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