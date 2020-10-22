BC informa que 50 milhões de chaves já foram cadastradas no Pix

O Pix é um sistema que permitirá pagamentos e transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

O Banco Central informou nesta quinta-feira (22), por meio de sua assessoria de imprensa, que foi atingida a marca de 50 milhões de chaves cadastradas no Pix - o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos. O cadastramento está aberto desde 5 de outubro. O sistema começará a funcionar em 16 de novembro.

O Pix é um sistema que permitirá pagamentos e transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano.

A chave de usuário é um identificador de contas: o cliente pode cadastrar um número de celular, e-mail, CPF, CNPJ ou um EVP (uma sequência de 32 dígitos a ser solicitado no banco).

Por meio da chave, será possível receber pagamentos e transferências. A chave é um "facilitador" para identificar o recebedor, mas não é indispensável para receber um Pix.

Até o momento, 762 instituições foram aprovadas e estão aptas a ofertar a seus clientes o Pix a partir de 16 de novembro.