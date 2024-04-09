Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Clínica é condenada a indenizar funcionária chamada de 'macumbeira' no ES
Racismo religioso

Clínica é condenada a indenizar funcionária chamada de 'macumbeira' no ES

A clínica pagará uma indenização de R$ 20 mil por danos morais. A empregada disse que sofreu perseguições da chefe, que chegou a chamar uma pastora para orar no local de trabalho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 abr 2024 às 16:52

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 16:52

Uma clínica odontológica foi condenada pela Justiça do Espírito Santo a indenizar uma funcionária que foi chamada de 'macumbeira' e 'fedorenta'. A clínica odontológica de Vitória pagará R$ 20 mil a uma operadora de telemarketing. A indenização é por dano moral após a funcionária ser vítima de ofensas no trabalho. A informação foi divulgada na última quinta-feira (4) pela Justiça do Trabalho.
A empregada conta que sofreu perseguições e humilhações da chefe. Segundo ela, a supervisora fazia comentários sobre a roupa e cabelo dela, dizendo que ''estava fedendo'' e que era ''macumbeira''.  A chefe também chegou a chamar uma pastora para orar no local de trabalho. Após o momento de oração, a pastora teria dito que havia um ''clima pesado de trabalhos espirituais'' na empresa. A gestora afirmou que era devido à funcionária.
A operadora de telemarketing também era chamada de ''vagabunda'' e ''vaca''. Testemunhas disseram que a supervisora usava palavrões de ''brincadeira'' para falar com a funcionária.

Racismo religioso

O relator do processo Claudio Armando Couce de Menezes disse que a funcionária foi vítima de racismo religioso. A decisão destacou que a liberdade de consciência e de crença é direito fundamental, como consta no art. 5º, VI, da Constituição Federal. Para a juíza Denise Alves Tumoli Ferreira, questões relacionadas à religiosidade não devem ser motivo de chacota. Ela explica que os comentários reiteram ideias preconceituosas, principalmente no ambiente de trabalho, onde se passa a maior parte do dia.
A Justiça deve desempenhar um papel crucial na proteção dos direitos das comunidades religiosas afro-brasileiras, garantindo o respeito à diversidade religiosa e o combate ao discurso de ódio nos diferentes níveis da sociedade Couce de Menezes, relator

Veja Também

Assembleia Legislativa aprova lei para combater racismo nos estádios do ES

Rainha de bateria de Vitória acusa moradora de condomínio de racismo

Homem é preso por crimes de racismo e homofobia dentro de hospital na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Racismo religião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados