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Banco Central

Cenário básico do BC não tem esta segunda onda da pandemia, diz diretor

O diretor de Política Econômica também afirmou que a política de saúde e a política fiscal no Brasil são tomadas como dados que servem para a formulação de cenários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 15:50

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 15:50

Banco Central
Banco Central afirmou que a autonomia da instituição mudará principalmente a percepção de quem "não conhece o Brasil" Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O diretor de Política Econômica do Banco Central, Fabio Kanczuk, afirmou nesta quinta-feira (13), que o cenário básico da instituição não contempla uma "segunda onda" da pandemia do novo coronavírus no Brasil. "O cenário básico, que é o mais provável de acontecer, não tem a segunda onda", afirmou. "As coisas mais ou menos voltariam sem uma segunda onda."
Ao mesmo tempo, Kanczuk afirmou que a política de saúde e a política fiscal no Brasil são tomadas, pelo Banco Central, como dados que servem para a formulação de cenários. Assim, segundo ele, o BC é "mais reativo" a essas políticas e "não pró-ativo".
Questionado a respeito da política monetária do BC, Kanczuk evitou fazer comentários específicos. Atualmente, a Selic (a taxa básica de juros) está em 2,00% ao ano.

AUTONOMIA DO BC

O diretor de Política Econômica do Banco Central afirmou que a autonomia da instituição mudará principalmente a percepção de quem "não conhece o Brasil". Segundo ele, ela dará mais segurança aos investidores estrangeiros.
"A autonomia gera a percepção, para o brasileiro, de que não vai fazer diferença nenhuma. Mas para alguém que vai alocar dinheiro em outros países, ter um BC independente dá mais segurança", afirmou o diretor do BC.
O projeto de autonomia - uma das bandeiras mais antigas do BC - está atualmente em tramitação no Congresso Nacional.
Kanczuk participou do evento virtual "Orientações e observações do Bacen para 'O novo normal'", organizado pela Associação e Sindicato dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro (Aberj).

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