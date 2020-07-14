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Reforma

Câmara deve retomar debate sobre reforma tributária na quarta, diz Maia

Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o debate será realizado sem o Senado, visto que há uma dificuldade em retomar os debates em comissões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 16:16

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 16:16

Rodrigo Maia em sessão da Câmara
Rodrigo Maia em sessão da Câmara Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
A Câmara deve retomar na quarta-feira (15) os debates sobre a reforma tributária. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), aguardava a retomada da comissão mista, que reúne deputados e senadores, mas não foi possível, por isso, dará continuidade apenas na Câmara.
"Se pudermos retomar o debate com o Senado muito melhor, mas acredito que um novo IVA - Imposto Sobre o Valor Adicionado - nacional, simplificando os impostos sobre consumo, é muito importante, urgente e vai ser base importante da recuperação da confiança de nosso País. Então, vamos retomar esse debate", disse ele.

MEIO AMBIENTE 

O presidente da Câmara voltou a afirmar a importância do meio ambiente para o futuro do País e atração de investimentos. "Venho alertando sobre esse tema desde o ano passado", disse. "O tema do meio ambiente é muito importante para o futuro do nosso País, o impacto nas mudanças climáticas, sabemos que a floresta Amazônica tem um peso muito grande nos resultados do País. Reafirmar os acordos que o Brasil assinou nos últimos anos é muito importante", afirmou.
Em meio às maiores taxas de alerta de desmatamento da Amazônia dos últimos cinco anos, foi exonerada nesta segunda-feira, 13, a pesquisadora responsável pelo grupo que monitora oficialmente a devastação florestal no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Lubia Vinhas foi retirada do cargo de coordenadora-geral de Observação da Terra do Inpe, departamento responsável pelos sistemas Deter e Prodes, que acompanham o desmatamento da Amazônia.
Ao ser questionado sobre essa exoneração, Maia falou da importância do tema e disse que o cuidado com o meio ambiente precisa ser sinalizado não só com palavras, mas com ações concretas.

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Ele disse ainda que é necessário o fortalecimento de agências ligadas ao meio ambiente.

FUNDEB 

A votação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) pela Câmara dos Deputados deve acontecer na próxima semana, segundo o presidente da Casa.
"O governo pediu que nós construíssemos as condições para que o novo ministro pudesse participar do debate", disse Maia.
Segundo ele, a relatora da Proposta de Emenda à Constituição que trata do tema, deputada Dorinha Seabra (DEM-TO), está aguardando um convite ao novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, para debater o tema.

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