Caixa volta a financiar compra de lotes para a construção de imóvel

Loteamento: compra de terrenos poderá ser financiada Crédito: Divulgação/CBL

A Caixa volta a disponibilizar aos clientes a linha de financiamento de Lote Urbanizado e a oferta de taxas de juros diferenciadas para modalidades de Construção Individual. Ambas as modalidades, com funding SBPE e reajuste pela Taxa Referencial (TR), estarão disponíveis para contratação a partir da próxima segunda-feira (03/08).

Segundo o presidente da Caixa , Pedro Guimarães, as medidas de isolamento social decorrentes da pandemia despertaram nas famílias o interesse por novas formas de habitação, com aumento da procura por moradias horizontais: casa com quintal, espaço, proximidade com a natureza, sem aglomerações ou elevadores.

Com a retomada dessas modalidades de crédito, os clientes da Caixa poderão concretizar projetos e realizar o sonho de construir sua casa. Mais uma vez, o Banco da Habitação oferece soluções para atender às diversas necessidades dos cidadãos, comenta.

Para a modalidade de financiamento de Lote Urbanizado, poderão ser financiados valores entre R$ 50 mil e R$ 1,5 milhão, com taxa de juros efetiva de até TR + 8,50%.a.a, quota de financiamento de até 70% sobre o valor de avaliação do terreno e prazo de até 240 meses para pagamento da dívida.

Nas modalidades Aquisição de Terreno e Construção e Construção em Terreno Próprio, a CAIXA passará a ofertar também taxas de juros customizadas que podem chegar a TR + 6,50% a.a. (taxa efetiva).

As modalidades estarão disponíveis nos Correspondentes CAIXA Aqui e na rede de agências da CAIXA. Os clientes poderão fazer simulações para Aquisição de Lote Urbanizado no site www.caixa.gov.br ou no App Habitação. Para ter mais informações sobre as taxas customizadas para financiamento da Construção, poderão contatar o gerente de relacionamento ou as agências do banco em todo o país.

CRÉDITO COM GARANTIA DO IMÓVEL

O banco também divulgou a revitalização da operação de crédito para pessoas físicas, sem destinação específica, com imóvel em garantia (linha de home equity). Denominada Real Fácil CAIXA, a modalidade tem como principal vantagem a taxa de juros reduzida em comparação a outras modalidades de crédito pessoal.

Ao contratar, o cliente pode optar pela forma de atualização do empréstimo, que poderá ser pela TR, IPCA ou taxa fixa. Podem ser oferecidos como garantia para o Real Fácil, imóveis residenciais ou comerciais. Nesta primeira fase de relançamento da linha de crédito, o imóvel utilizado como garantia deve ser sem ônus.