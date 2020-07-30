Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Caixa volta a financiar compra de lotes para a construção de imóvel
Empréstimos

Caixa volta a financiar compra de lotes para a construção de imóvel

Linha de crédito estará disponível a partir de segunda-feira. Banco também fez mudanças no crédito que tem imóvel como garantia

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 13:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 13:50
Loteamento Solar Bitti em Aracruz se transformou em bairro de alto padra?o
Loteamento: compra de terrenos poderá ser financiada Crédito: Divulgação/CBL
A Caixa volta a disponibilizar aos clientes a linha de financiamento de Lote Urbanizado e a oferta de taxas de juros diferenciadas para modalidades de Construção Individual. Ambas as modalidades, com funding SBPE e reajuste pela Taxa Referencial (TR), estarão disponíveis para contratação a partir da próxima segunda-feira (03/08).
Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, as medidas de isolamento social decorrentes da pandemia despertaram nas famílias o interesse por novas formas de habitação, com aumento da procura por moradias horizontais: casa com quintal, espaço, proximidade com a natureza, sem aglomerações ou elevadores.
Com a retomada dessas modalidades de crédito, os clientes da Caixa poderão concretizar projetos e realizar o sonho de construir sua casa. Mais uma vez, o Banco da Habitação oferece soluções para atender às diversas necessidades dos cidadãos, comenta.

Veja Também

Caixa pagou R$ 140,3 bilhões em benefícios este ano

Caixa abre 12 agências neste sábado para pagar auxílio emergencial no ES

Como evitar o bloqueio do auxílio emergencial, BEm e FGTS no Caixa Tem

Para a modalidade de financiamento de Lote Urbanizado, poderão ser financiados valores entre R$ 50 mil e R$ 1,5 milhão, com taxa de juros efetiva de até TR + 8,50%.a.a, quota de financiamento de até 70% sobre o valor de avaliação do terreno e prazo de até 240 meses para pagamento da dívida.
Nas modalidades Aquisição de Terreno e Construção e Construção em Terreno Próprio, a CAIXA passará a ofertar também taxas de juros customizadas que podem chegar a TR + 6,50% a.a. (taxa efetiva).
As modalidades estarão disponíveis nos Correspondentes CAIXA Aqui e na rede de agências da CAIXA. Os clientes poderão fazer simulações para Aquisição de Lote Urbanizado no site www.caixa.gov.br ou no App Habitação. Para ter mais informações sobre as taxas customizadas para financiamento da Construção, poderão contatar o gerente de relacionamento ou as agências do banco em todo o país.

CRÉDITO COM GARANTIA DO IMÓVEL

O banco também divulgou a revitalização da operação de crédito para pessoas físicas, sem destinação específica, com imóvel em garantia (linha de home equity). Denominada Real Fácil CAIXA, a modalidade tem como principal vantagem a taxa de juros reduzida em comparação a outras modalidades de crédito pessoal.
Ao contratar, o cliente pode optar pela forma de atualização do empréstimo, que poderá ser pela TR, IPCA ou taxa fixa. Podem ser oferecidos como garantia para o Real Fácil, imóveis residenciais ou comerciais. Nesta primeira fase de relançamento da linha de crédito, o imóvel utilizado como garantia deve ser sem ônus.
O sistema de amortização também fica a critério do cliente, que pode escolher entre Sistema de Amortização Constante  SAC ou Sistema Francês de Amortização  PRICE. As novas condições e taxas de juros valem para novos contratos e estarão vigentes a partir da próxima segunda-feira (03/08).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 27/04/2026
Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados