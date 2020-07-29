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Prestação de contas

Caixa pagou R$ 140,3 bilhões em benefícios este ano

O valor divulgado pelo presidente Pedro Guimarães na tarde desta quarta-feira (29), corresponde à Bolsa Família e ao auxílio emergencial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 17:50

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 17:50

Caixa deposita mais uma parcela do auxilio emergencial
Caixa deposita mais uma parcela do auxilio emergencial Crédito: Reuters/ Pilar Olivares
A Caixa Econômica pagou, até agora, R$ 140,3 bilhões em benefícios, considerando apenas o auxílio emergencial de R$ 600 e o Bolsa Família. Em uma live na tarde de hoje (29), o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, fez uma espécie de prestação de contas, mostrando o que já foi pago à população nesses dois benefícios.
Nesta quarta-feira foi liberada mais uma nova parcela do auxílio emergencial, dessa vez para os nascidos em março. Já existem pessoas recebendo a quarta parcela do benefício (2,5 milhões de pessoas), ao mesmo tempo em que existem pessoas que ainda estão recebendo a primeira parcela (62 mil pessoas).
No total, 65,4 milhões de pessoas já receberam 199,8 milhões de pagamentos, considerando que uma mesma pessoa já recebeu até quatro parcelas do auxílio emergencial. De acordo com o calendário de pagamentos, a próxima liberação ocorrerá na sexta-feira (31), com o crédito sendo liberado para os nascidos em abril.

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