Caixa paga neste domingo auxílio emergencial a nascidos em agosto

Trabalhadores informais nascidos em agosto recebem hoje (25) a quarta parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família.
O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas de poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a três semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta-corrente.
No último dia 15, a Caixa anunciou a antecipação do pagamento da quarta parcela. O calendário de depósitos, que começaria na última sexta-feira (23) e terminaria em 22 de agosto, teve o início antecipado para o último dia 17 e será concluído em 30 de julho.
Ao todo 45,6 milhões de brasileiros serão beneficiados pela nova rodada do auxílio emergencial. O auxílio será pago apenas a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter direito à nova rodada.
QUARTA PARCELA - DEPÓSITO
Mês de nascimento - dia do depósito
- Janeiro - 17 de julho
- Fevereiro - 18 de julho
- Março - 20 de julho
- Abril - 21 de julho
- Maio - 22 de julho
- Junho - 23 de julho
- Julho- 24 de julho
- Agosto - 25 de julho
- Setembro - 27 de julho
- Outubro - 28 de julho
- Novembro - 29 de julho
- Dezembro - 30 de julho
QUARTA PARCELA - SAQUE
Mês de nascimento - dia da liberação
- Janeiro - 2 de agosto
- Fevereiro - 3 de agosto
- Março - 4 de agosto
- Abril - 5 de agosto
- Maio - 9 de agosto
- Junho - 10 de agosto
- Julho - 11 de agosto
- Agosto - 12 de agosto
- Setembro - 13 de agosto
- Outubro - 16 de agosto
- Novembro - 17 de agosto
- Dezembro - 18 de agosto
BOLSA FAMÍLIA
Para os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento ocorre de forma distinta. Os inscritos podem sacar diretamente o dinheiro nos dez últimos dias úteis de cada mês, com base no dígito final do NIS.
O pagamento da terceira parcela aos inscritos no Bolsa Família começou no último dia 19 e segue até o dia 30. O auxílio emergencial somente será depositado quando o valor for superior ao benefício do programa social.
Em todos os casos, o auxílio será pago apenas a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter direito à nova rodada.
O programa se encerraria neste mês, mas foi prorrogado até outubro, com os mesmos valores para as parcelas.
A Agência Brasil elaborou um guia de perguntas e respostas sobre o auxílio emergencial. Entre as dúvidas que o beneficiário pode tirar estão os critérios para receber o benefício, a regularização do CPF e os critérios de desempate.