Caixa paga neste domingo auxílio emergencial a nascidos em agosto

Auxílio emergencial voltou a ser pago neste mês Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Trabalhadores informais nascidos em agosto recebem hoje (25) a quarta parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família.

O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas de poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a três semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta-corrente.

No último dia 15, a Caixa anunciou a antecipação do pagamento da quarta parcela. O calendário de depósitos, que começaria na última sexta-feira (23) e terminaria em 22 de agosto, teve o início antecipado para o último dia 17 e será concluído em 30 de julho.

Ao todo 45,6 milhões de brasileiros serão beneficiados pela nova rodada do auxílio emergencial. O auxílio será pago apenas a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter direito à nova rodada.

QUARTA PARCELA - DEPÓSITO

Mês de nascimento - dia do depósito

Janeiro - 17 de julho

Fevereiro - 18 de julho

Março - 20 de julho

Abril - 21 de julho

Maio - 22 de julho

Junho - 23 de julho

Julho- 24 de julho

Agosto - 25 de julho

Setembro - 27 de julho

Outubro - 28 de julho

Novembro - 29 de julho

Dezembro - 30 de julho

QUARTA PARCELA - SAQUE

Mês de nascimento - dia da liberação

Janeiro - 2 de agosto

Fevereiro - 3 de agosto

Março - 4 de agosto

Abril - 5 de agosto

Maio - 9 de agosto

Junho - 10 de agosto

Julho - 11 de agosto

Agosto - 12 de agosto

Setembro - 13 de agosto

Outubro - 16 de agosto

Novembro - 17 de agosto

Dezembro - 18 de agosto

BOLSA FAMÍLIA

Para os beneficiários do Bolsa Família , o pagamento ocorre de forma distinta. Os inscritos podem sacar diretamente o dinheiro nos dez últimos dias úteis de cada mês, com base no dígito final do NIS.

O pagamento da terceira parcela aos inscritos no Bolsa Família começou no último dia 19 e segue até o dia 30. O auxílio emergencial somente será depositado quando o valor for superior ao benefício do programa social.

Em todos os casos, o auxílio será pago apenas a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter direito à nova rodada.

O programa se encerraria neste mês, mas foi prorrogado até outubro, com os mesmos valores para as parcelas.