Caixa diz que investirá R$ 100 milhões patrocinando reservas ambientais

Caixa Econômica Federal realizará investimentos ao longo de 2021 e 2022. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

"Antes dessa gestão gastava-se centenas de milhões de reais patrocinando clubes de futebol. A gente acabou com isso e agora vamos investir R$ 100 milhões patrocinando reservas ambientais, sendo pelo menos metade no Amazonas", disse Guimarães, durante a cerimônia de inauguração do Pavilhão de Feiras e Exposições do Centro de Convenções do Amazonas. "Vamos patrocinar 20 parques", acrescentou.

A assessoria da Caixa informou que o valor será investido ao longo de 2021 e 2022, sendo metade (R$ 50 milhões) em cada ano, fruto do Fundo Socioambiental do banco.