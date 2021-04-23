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Novas ações

Caixa diz que investirá R$ 100 milhões patrocinando reservas ambientais

Em evento em Manaus (AM), o presidente da instituição, Pedro Guimarães destacou que a Caixa patrocinará 20 parques, metade deles localizados no Amazonas.

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 14:55

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 abr 2021 às 14:55
Prédio da Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal realizará investimentos ao longo de 2021 e 2022. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou nesta sexta-feira (23), que o banco deve investir R$ 100 milhões em reservas ambientais pelo Brasil. Em evento em Manaus (AM), Guimarães destacou que a Caixa patrocinará 20 parques, metade deles localizados no Amazonas.
"Antes dessa gestão gastava-se centenas de milhões de reais patrocinando clubes de futebol. A gente acabou com isso e agora vamos investir R$ 100 milhões patrocinando reservas ambientais, sendo pelo menos metade no Amazonas", disse Guimarães, durante a cerimônia de inauguração do Pavilhão de Feiras e Exposições do Centro de Convenções do Amazonas. "Vamos patrocinar 20 parques", acrescentou.
A assessoria da Caixa informou que o valor será investido ao longo de 2021 e 2022, sendo metade (R$ 50 milhões) em cada ano, fruto do Fundo Socioambiental do banco.
No evento desta sexta-feira, Pedro Guimarães também anunciou que o banco deve abrir novas agências no Estado e que a Caixa doará 160 toneladas de alimentos no âmbito do programa Pátria Voluntária, do governo federal.

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