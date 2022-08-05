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Confira datas

Caixa divulga calendário dos auxílios caminhoneiro e taxista

A estimativa da ANTT, órgão responsável pelo registro dos profissionais, é de que mais de 870 mil profissionais cadastrados sejam beneficiados com o programa, que prevê o repasse de seis parcelas até dezembro deste ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 ago 2022 às 15:23

Publicado em 05 de Agosto de 2022 às 15:23

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - A Caixa Econômica Federal divulgou nesta sexta-feira (5) o calendário de pagamento do Auxílio Caminhoneiro. O primeiro depósito será feito na próxima terça-feira (9) no valor de R$ 2.000, referentes às parcelas de julho e agosto.
Segundo a Caixa, o auxílio será creditado direto na conta poupança social digital, aberta automaticamente em nome dos beneficiários. O recurso poderá ser acessado e movimentado pelo beneficiário pelo aplicativo Caixa Tem.
Apesar de ter sido criado para amenizar os custos com combustível, uma portaria publicada pelo governo federal, na terça-feira (2), definiu que o profissional não precisará comprovar se o benefício foi utilizado na compra de óleo diesel.
A estimativa da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), órgão responsável pelo registro dos profissionais, é de que mais de 870 mil profissionais cadastrados sejam beneficiados com o programa, que prevê o repasse de seis parcelas até dezembro deste ano.
Manifestação dos caminhoneiros no Km 306 da BR 101, em Viana, antigo Posto Flecha
Fila de caminhões em Viana Crédito: Fernando Madeira

CONFIRA CALENDÁRIO DOS CAMINHONEIROS

Parcela Previsão de pagamento
  • 1ª e 2ª parcelas 9 de agosto
  • 3ª parcela 24 de setembro
  • 4ª parcela 22 de outubro
  • 5ª parcela 26 de novembro
  • 6ª parcela 17 de dezembro
O auxílio para os caminhoneiros foi liberado após aprovação de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que autoriza o gasto acima do teto às vésperas das eleições. No total, o pacote aprovado tem o custo previsto em R$ 41,25 bilhões.
Além dos caminhoneiros, a medida também beneficia taxistas e amplia o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 até o fim do ano e a duplicação do Auxílio Gás, que será de R$ 110 em agosto.
Segundo o governo, os valores não movimentados no prazo de 90 dias, contados da data de depósito, retornarão para a União.
O Auxílio Caminhoneiro não é cumulativo com o Auxílio Taxista e será pago um benefício por CPF, independentemente se o beneficiário tiver mais de um veículo cadastrado.

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TAXISTAS COMEÇAM A RECEBER NO DIA 16

O primeiro lote do Auxílio Taxista poderá ser pago para até 301 mil motoristas cadastrados no MTP (Ministério do Trabalho e Previdência). O benefício, que pode chegar a parcelas de até R$ 1.000, começará a ser pago no dia 16 de agosto.
O MTP informou que 3.119 municípios enviaram a documentação dos trabalhadores. Veja a lista de cidades que já cadastraram motoristas.
Segundo a pasta, o sistema foi fechado para a Dataprev fazer a análise e o cruzamento dos dados. A partir desta sexta-feira (5), os municípios poderão voltar a cadastrar os motoristas.
Parcela Previsão de pagamento
  • 1ª e 2ª parcelas 16 de agosto
  • 1ª e 2ª parcelas* 30 de agosto
  • 3ª parcela 24 de setembro
  • 4ª parcela 22 de outubro
  • 5ª parcela 26 de novembro
  • 6ª parcela 17 de dezembro
Os taxistas que forem cadastrados na segunda etapa e forem elegíveis ao Benefício Taxista também receberão as duas parcelas (referentes aos meses de julho e agosto), mas o pagamento será feito no dia 30 de agosto.

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