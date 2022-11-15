Caixa começa a pagar Auxílio Brasil nesta quinta (17); veja calendário

CRISTIANE GERCINA

SÃO PAULO - A Caixa Econômica Federal dará início ao pagamento do Auxílio Brasil de novembro nesta quinta-feira (17). Diferentemente do que fez antes da eleição, o governo Bolsonaro optou por não adiantar a parcela deste mês.

A liberação dos valores seguirá até o dia 30, conforme o final do NIS (Número de Identificação Social). Recebe primeiro quem tem NIS com final 1, assim sucessivamente até o último dia, quando o dinheiro será liberado para NIS final zero.

Neste mês, parte dos beneficiários receberá também o Auxílio Gás. Em setembro, o valor pago foi de R$ 120.

Beneficiários do Auxílio Brasil que estão em revisão cadastral têm até 14 de outubro para atualizar dados Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

A parcela de novembro é de R$ 600. O valor poderá ser menor caso o beneficiário tenha feito o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Neste caso, será descontada a parcela mensal, cujo valor máximo é de R$ 160 por mês.

O pagamento é feito pela poupança social digital da Caixa, que é movimentada pelo Caixa Tem. Também é possível receber com o cartão do benefício.

Quem recebe pelo Caixa Tem pode fazer compras com o cartão de débito virtual, pagar boletos, contas de água, luz e telefone, fazer transferências, e realizar saques nos caixas eletrônicos e nas lotéricas.

A consulta ao valor do benefício pode ser feita no aplicativo do Auxílio Brasil, no Caixa Tem ou por telefone, no número 111. É preciso informar CPF ou NIS.

Desconto do empréstimo

Quem tomou empréstimo consignado do Auxílio Brasil levou um susto ao consultar o valor do benefício neste mês. A primeira parcela do consignado já virá descontada em novembro, embora o app informasse que o desconto seria em dezembro.

Na semana passada, a Caixa afirmou que, conforme contrato e de acordo com a legislação, os descontos do empréstimo consignado começam na parcela seguinte à da contratação, mesmo com a informação, no campo "primeira parcela", de que a data seria 7 de dezembro.

Com isso, o banco passou a enviar mensagens automáticas aos cidadãos. Pelo celular, a Caixa informa o seguinte: "A sua parcela do empréstimo é debitada automaticamente a partir do primeiro benefício a ser recebido após a contratação. A data de 07/12 que aparece no extrato do contrato é o prazo para que a Caixa receba o valor do Ministério da Cidadania."

Quem tem direito

Têm direito ao Auxílio Brasil os cidadãos que fazem parte de famílias em extrema pobreza, com renda de até R$ 105 por pessoa da família (per capita), em situação de pobreza, com renda entre R$ 105,01 e R$ 210 por pessoa da família (per capita), ou em regra de emancipação, que é quando o beneficiário conquista um emprego formal, mas pode receber o benefício se a renda por pessoa da família for de até R$ 525.

É preciso estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único). O cidadão deve fazer uma pré-inscrição pelo site ou aplicativo e, depois, confirmar os dados nos Cras (Centro de Referência da Assistência Social) das prefeituras. O prazo para confirmação é de até 120 dias.

Quem tem direito ao Auxílio Gás Têm direito ao benefício as famílias inscritas no CadÚnico com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606 neste ano). Também podem ser beneficiadas famílias com integrantes no BPC (Benefício de Prestação Continuada). O valor recebido de Auxílio Brasil não vai contar na análise do critério de renda familiar.