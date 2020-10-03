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Caixa abre 770 agências no país para saque do auxílio e FGTS

Os beneficiários nascidos em maio poderão sacar o auxílio emergencial e os nascidos em junho poderão retirar em espécie os valores referentes ao saque do FGTS
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 09:20

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 09:20

Caixa deposita mais uma parcela do auxilio emergencial
Caixa deposita mais uma parcela do auxilio emergencial Crédito: Reuters/ Pilar Olivares
A Caixa Econômica Federal abre neste sábado (3) 770 agências para o pagamento a 9 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O atendimento será das 8h ao meio-dia.
Não é preciso chegar antes do horário de abertura. Em comunicado, a Caixa esclareceu que todas as pessoas que procurarem as agências dentro do período de funcionamento serão atendidas.
Aqueles que têm direito ao auxílio emergencial e nasceram em maio  4 milhões de pessoas  poderão sacar o benefício em dinheiro. Trabalhadores nascidos em junho  5 milhões de pessoas  poderão retirar em espécie os valores referentes ao saque emergencial do FGTS.
No total, foram creditados R$ 5,8 bilhões para pagamento dessas pessoas, nas respectivas poupanças sociais da Caixa. Os recursos, que já estavam disponíveis para movimentação digital por meio do aplicativo Caixa Tem, agora poderão ser sacados em espécie. Pelo aplicativo, é possível fazer compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagar boletos, contas de água, luz e telefone, entre outros serviços.
Segundo a Caixa, os ciclos de crédito em conta e saques em espécie do auxílio emergencial vão até dezembro, para o pagamento das cinco parcelas definidas pelo governo federal para o público do Cadastro Único e do Bolsa Família e para quem se cadastrou pelo site ou aplicativo da instituição.
Até o dia de hoje, foram pagos R$ 218,3 bilhões do auxílio para 67,7 milhões de brasileiros, somando 324,5 milhões de pagamentos.
No caso do saque emergencial do FGTS, 60 milhões de trabalhadores nascidos de janeiro a dezembro já têm acesso ao valor por meio do Caixa Tem. O valor total liberado é de R$ 37,8 bilhões.
A partir deste sábado, os trabalhadores nascidos em junho que tiveram o crédito e não movimentaram a conta poupança digital, ou que tenham saldo remanescente, poderão sacar o benefício em dinheiro. Para os nascidos em julho, o saque em espécie estará disponível a partir do dia 17 deste mês.
Também será possível transferir os valores, via Caixa Tem, para outra conta, seja da Caixa ou de outras instituições financeiras.

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