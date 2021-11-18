Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Boulos vai entrar com ação pedindo a remoção do Touro de Ouro da Bolsa
Alvo de protestos

Boulos vai entrar com ação pedindo a remoção do Touro de Ouro da Bolsa

Pré-candidato do PSOL ao Governo de SP diz que houve uso indevido de espaço público. Inaugurado na terça-feira (16), o Touro de Ouro não durou um dia sem ser alvo de protestos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 nov 2021 às 16:53

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 16:53

O touro de ouro da B3 foi instalado no centro da capital paulista nesta semana
O touro de ouro da B3 foi instalado no centro da capital paulista nesta semana Crédito: Reprodução/Twitter/@AgassizFilho
O pré-candidato do PSOL ao Governo de São Paulo, Guilherme Boulos, vai entrar com uma ação popular pedindo que a Prefeitura de São Paulo, gestão Ricardo Nunes (MDB), retire o Touro de Ouro instalado em frente à Bolsa de Valores brasileira, a B3, na região central da capital paulista.
Boulos argumentará que houve uso indevido de espaço público e desvio de finalidade na instalação da peça.
Inaugurado na terça-feira (16), o Touro de Ouro não durou um dia sem ser alvo de protestos. Na manhã de quarta (17), ativistas se reuniram para colar na peça um cartaz onde se lê "fome".
O ato foi "um recado direto ao governo Bolsonaro e a toda a elite brasileira que sustenta o presidente", afirma Tabata Luz, integrante dos movimentos Fogo no Pavio e Raiz da Liberdade, responsáveis pela manifestação.
A escultura é uma réplica do Touro de Wall Street, localizado no distrito financeiro de Nova York. A versão brasileira foi batizada de Touro de Ouro por ser dourada. A original é de bronze.
A B3 afirmou em nota que a escultura "homenageia a força e a coragem do brasileiro, além de ser um presente para a cidade de São Paulo, visando à revitalização do centro histórico da cidade".
"Esculturas de touro, que representam o otimismo com o mercado financeiro, estão presentes em centros financeiros de diversas cidades no mundo, como Nova York e Frankfurt", complementou.
O número de investidores na Bolsa brasileira avançou nos últimos meses, mas ainda representa uma parcela pequena da população.
No jargão do mercado acionário, o touro representa os momentos de alta da Bolsa, pois o touro chifra para cima.
A versão brasileira foi instalada em frente ao prédio da Bolsa, na rua 15 de Novembro, e está autorizada pela Subprefeitura Sé a permanecer no local por três meses.
O Touro de Ouro foi idealizado em parceria com o sócio da XP e presidente da empresa de educação financeira Vai Tourinho, Pablo Spyer -também conhecido por apresentar o programa Minuto Touro de Ouro, na Jovem Pan-, e concebido pelo artista plástico e arquiteto Rafael Brancatelli.

Veja Também

Reajuste de servidor tiraria verba de emendas e promessas de Bolsonaro na área social

Entenda por que o touro é considerado símbolo do mercado financeiro

Dólar sobe 0,45% e fecha a R$ 5,5242 com cautela fiscal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia São Paulo (SP) Bolsa de Valores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados