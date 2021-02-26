Bolsonaro: privatizar não é "quem dá mais leva" e que processo é complexo

O presidente Jair Bolsonaro em evento no Palácio do Planalto Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

"É um processo complexo. Existem vários estudos, vários órgãos, entra o BNDES em campo, o ministério específico ao qual está integrada a estatal, entra o Ministério da Economia e depois o Congresso Nacional", comentou Bolsonaro. "Não é fácil, mas estamos fazendo nossa parte", sustentou.

Na live, Bolsonaro chamou de "exagero" e "rebuliço" a reação no mercado financeiro ao anúncio, feito por ele na última sexta-feira (19), da saída de Roberto Castello Branco do comando da Petrobras . O mandatário afirmou que "muitos espertalhões ganharam dinheiro" com a volatilidade das ações da estatal na B3.

Ao comentar as perdas de cerca de 20% dos papéis da petroleira no primeiro pregão desta semana, Bolsonaro avaliou que a cotação teve uma recuperação parcial nos últimos dois dias "porque o pessoal começou a conhecer, também, quem é o general Joaquim Silva e Luna", atualmente diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional e indicado pelo governo federal para assumir a Petrobras a partir de 20 de março, quando acaba o mandato do atual presidente da empresa.

Para o chefe do Planalto, Silva e Luna teria feito uma "tremenda revolução" em Itaipu. "Além de sanear a empresa, sobraram recursos para fazer várias obras na região", apontou Bolsonaro. "Daqui a poucas semanas vai ser concluída a extensão da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu (PR), onde poderemos pousar aviões de voos internacionais", disse.

Na live, o presidente também reclamou de críticas que teria recebido por causa da tramitação, na Câmara dos Deputados, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2021, a PEC da Imunidade Parlamentar. O chefe do Executivo repetiu diversas vezes que não tem conhecimento do teor da proposição e que a matéria não tem nada a ver com ele.