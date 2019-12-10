Bolsonaro nega no Twitter que governo estuda volta do imposto sindical

O presidente Jair Bolsonaro afirmou no final da noite desta segunda-feira (9), no Twitter, que não procede a notícia de que o governo federal se prepara para a volta do imposto sindical. O que existe na Câmara é a PEC 136 (de autoria de parlamentares), essa sim com o objetivo de criar, na Constituição, tal imposto, tuitou Bolsonaro.
Mais cedo, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, havia sido enfático ao voltar a negar que o governo patrocinará qualquer projeto que proponha o retorno do imposto sindical.