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Declaração

Bolsonaro nega no Twitter que governo estuda volta do imposto sindical

Ele falou sobre a PEC-136, que propõe a criação do imposto na Constituição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 09:53

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 09:53

O presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Foto: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro afirmou no final da noite desta segunda-feira (9), no Twitter, que não procede a notícia de que o governo federal se prepara para a volta do imposto sindical. O que existe na Câmara é a PEC 136 (de autoria de parlamentares), essa sim com o objetivo de criar, na Constituição, tal imposto, tuitou Bolsonaro.

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