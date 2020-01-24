Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bolsonaro já disse que não quer imposto para cerveja, afirma Mourão
Balão de ensaio"

Bolsonaro já disse que não quer imposto para cerveja, afirma Mourão

Mourão diz que imposto do pecado é balão de ensaio de Paulo Guedes

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 14:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 14:28
Hamilton Mourão comentou sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro a um "imposto do pecado" Crédito: Marcos Corrêa/PR
Em resposta a um "balão de ensaio" do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, afirmou nesta sexta-feira (24), que o presidente Jair Bolsonaro é o "único decisor" do governo. O comentário foi feito sobre a ideia de Guedes criar um "imposto do pecado", que serviria para tributar bebidas açucaradas, álcool e cigarro.
"O ministro Guedes está lá fora do Brasil (em Davos), lançou uma ideia, imediatamente rebatida pelo presidente. Vamos lembrar, todos os ministros podem lançar as ideias que eles quiserem. Agora, só tem um 'decisor', se chama Jair Bolsonaro. É o que tem mandato do povo para decidir", disse Mourão.

Veja Também

Bolsonaro contraria Guedes e nega possibilidade de "imposto do pecado"

Guedes propõe 'imposto do pecado' sobre cigarro, álcool e açúcar

Ele também minimizou um eventual mal-estar pelo fato de Bolsonaro ter contrariado Guedes publicamente. Segundo ele, a ideia do ministro da Economia foi um "balão de ensaio". "Lançar a ideia não faz mal nenhum. É balão de ensaio que está jogado aí, não mata ninguém isso daí. Não vamos ver chifre em cabeça de cavalo nisso aí", declarou Mourão.
Assim que chegou à Índia, nesta sexta-feira, Bolsonaro descartou a possibilidade do novo imposto. "Ô Paulo Guedes, eu te sigo 99%, mas aumento no preço da cerveja, não", disse Bolsonaro, que ainda afirmou que a orientação do governo é de não ter "qualquer majoração de carga tributária".
No início da coletiva de imprensa, Mourão brincou que sexta-feira é o "dia da cerveja". Em outro momento, falou, rindo, que seria "lamentável" tributar a bebida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados