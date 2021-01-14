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Presidente

Bolsonaro evita responder sobre permanência de presidente do BB no cargo

Segundo apurou o Estadão/Broadcast, Bolsonaro decidiu demitir Brandão pelo desgaste provocado com o anúncio de fechamento de 112 agências
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jan 2021 às 11:54

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 11:54

Presidente da república Jair Bolsonaro em proninciamento
Presidente da República, Jair Bolsonaro, disse estar com pressa e que não poderia "gravar" Crédito: Carolina Antunes/PR
O presidente Jair Bolsonaro evitou responder à pergunta de um apoiador nesta manhã de quinta-feira (14) sobre a permanência do presidente do Banco do Brasil (BB), André Brandão, no cargo. Em encontro com adeptos na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse estar com pressa, que não poderia "gravar" e pediu desculpas por ser breve.
Segundo apurou o Estadão/Broadcast, Bolsonaro decidiu demitir Brandão pelo desgaste provocado com o anúncio de fechamento de 112 agências, com desligamento de 5 mil funcionários do banco. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entretanto, ainda tenta demovê-lo da ideia.
Apesar de a reestruturação do banco ter agradado investidores e equipe econômica, o comunicado foi considerado inoportuno no momento em que o Executivo negocia apoio com parlamentares em troca de aliados nos comandos da Câmara e do Senado.

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