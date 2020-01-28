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Economia

Bolsonaro diz ter erro em auditoria do BNDES e chama Montezano de garoto

Gustavo Montezano é o segundo presidente do BNDES da gestão Bolsonaro. Ele foi chamado após o presidente ter se irritado com a gestão de Joaquim Levy, escolhido pelo ministro Paulo Guedes (Economia) para o cargo logo no período de transição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 17:42

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 17:42

Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/Presidêcia
O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta terça-feira (28) um termo aditivo de contrato para realização de uma auditoria no BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) que não encontrou indícios de corrupção. Segundo o presidente, houve um erro. 
"Informações que tenho até o momento: essa auditoria começou no governo Temer. E teve dois aditivos. O último aditivo parece, não tenho certeza, seria na ordem de R$ 2 milhões. E chegou a R$ 48 milhões no final. Tá errado, tá errado", disse ao entrar no Palácio da Alvorada. 
O BNDES gastou R$ 48 milhões em relatório de investigação externa referente a operações entre o banco e as empresas JBS, Bertin e Eldorado, entre os anos de 2005 a 2018. A auditoria não encontrou indícios de corrupção em oito operações investigadas.
O banco divulgou em 10 de dezembro que o relatório indicou que não foram encontradas evidências diretas de corrupção, influência indevida sobre a instituição ou pressão por tratamento diferenciado na negociação, aprovação e/ou execução das oito operações investigadas.

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Na ocasião, o BNDES divulgou que entregou a íntegra da auditoria, que não é pública, para a Procuradoria-Geral da República. O resumo do relatório foi disponibilizado no site do banco e tem oito páginas.
"Tem coisa esquisita aí. Parece que alguém quis raspar o tacho. Não sei se vou ter tempo para estar com Paulo Guedes hoje, parece que ele está em Brasília. É o garoto lá [Gustavo Montezano, presidente do banco], foi o garoto, porque, conheço por coincidência desde pequeno, o presidente do BNDES é um jovem bem intencionado. E ele que passou as informações disso que falei para vocês agora que são os aditivos. A ordem é não passar a mão na cabeça de ninguém. Expõe logo o negócio e resolve", afirmou, não deixando claro se considera a medida um erro do presidente do banco. 
Gustavo Montezano é o segundo presidente do BNDES da gestão Bolsonaro. Ele foi chamado após o presidente ter se irritado com a gestão de Joaquim Levy, escolhido pelo ministro Paulo Guedes (Economia) para o cargo logo no período de transição. 
A "abertura da caixa-preta" do BNDES era uma das principais promessas do então candidato Jair Bolsonaro na área de economia durante a eleição. O político costuma apontar problemas em empréstimos do banco para países como Cuba e Venezuela. O presidente havia prometido, inclusive, "abrir a caixa-preta" do BNDES na primeira semana de governo. 

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Montezano já havia dito em reunião da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Câmara dos Deputados, em agosto do ano passado, que a instituição havia gasto até então R$ 45 milhões com a investigação sobre os contratos assinados pelo banco coma JBS em anos passados -o valor de R$ 48 milhões é atualizado.
A investigação foi iniciada em 2018, promovida pelo escritório Cleary Gottlieb Hamilton & Steen LLP, e buscava apurar evidências de suborno, corrupção ou influência indevida nas atividades do BNDES.
Quando assumiu o banco, em julho do ano passado, Montezano prometeu "explicar a caixa-preta do BNDES para a população brasileira". Ele entrou no lugar de Joaquim Levy, que pediu demissão no mês anterior, após não conseguir abrir a tal caixa-preta da instituição, promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro.

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