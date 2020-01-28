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Possível recriação

'Moro e eu não mordemos a isca', diz Bolsonaro sobre pasta da Segurança

Segundo Bolsonaro, há 'luta pelo poder', mas será mantida a estrutura nas mãos de Moro

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 12:52
Presidente da República, Jair Bolsonaro, e o Ministro de Estado da Segurança Pública, Sergio Moro Crédito: Carolina Antunes/PR
Ao ser questionado nesta terça-feira (28), sobre a recriação do Ministério da Segurança Pública, o presidente Jair Bolsonaro disse que "o tempo todo" querem dividir pastas do governo, mas que ele e o ministro Sergio Moro não "morderam a isca". Segundo Bolsonaro, há "luta pelo poder", mas será mantida a estrutura do Ministério da Justiça e da Segurança Pública nas mãos de Moro.
"Não existe isso (a recriação do Ministério da Segurança Pública). Antes de eu viajar deu um problema. Qual é o problema? Lá trás pegamos quase 40 ministérios. E aí houve reação por causa da fusão", disse.

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"Agora, pelo que eu vi, Moro não mordeu a isca nem eu, Continua aí o ministério sem problema nenhum", disse.
Bolsonaro confirmou na quinta-feira passada, dia 23, que estudava recriar o Ministério da Segurança Pública, mas não deu detalhes sobre como se daria uma eventual fragmentação da atual pasta de Moro. A divisão é um pleito de secretários estaduais de segurança pública.
A proposta de dividir o ministério de Moro gerou críticas a Bolsonaro nas redes sociais. Caso o presidente repetisse o mesmo modelo de ministério da Segurança Pública do seu antecessor Michel Temer, o ministro Sérgio Moro perderia o comando da Polícia Federal, do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os três órgãos mais importantes da sua pasta.

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