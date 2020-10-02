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Entre críticas

Bolsonaro diz que desentendimento entre Maia e Guedes é 'natural'

Questionado por um apoiador sobre a relação do deputado e do ministro, Bolsonaro desconversou e disse para a pergunta ser feita diretamente aos envolvidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 16:12

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 16:12

O presidente Bolsonaro em cerimônia de posse do ministro da Saúde, Pazuello
O presidente Bolsonaro em cerimônia de posse do ministro da Saúde, Pazuello Crédito: Carolina Antunes/PR
O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira, 2, que o desentendimento do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o ministro da Economia, Paulo Guedes, é algo "natural". "Eu não tenho problema com Rodrigo Maia e nem com Paulo Guedes. O que temos, às vezes, é desentendimento, que é natural. Quer uma coisa e Rodrigo não quer, Paulo Guedes quer uma coisa e eu não quero. Isso é natural", acrescentou Bolsonaro.
Questionado por um apoiador sobre a relação do deputado e do ministro, Bolsonaro desconversou e disse para a pergunta ser feita diretamente aos envolvidos. "Pergunta para o Paulo Guedes. Pergunta para o Rodrigo Maia. Gostou da resposta?", disse.
Nesta semana, Guedes acusou Maia de ter feito um acordo com a esquerda para travar propostas de privatizações do governo. O presidente da Câmara rebateu dizendo que o ministro estava "desequilibrado".

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