Bolsonaro: Decreto para contratar militares no INSS deve sair esta semana

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (23), que o decreto que prevê a contratação de militares da reserva para trabalharem na força-tarefa do governo para reduzir a fila de espera do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passa por ajustes junto ao Tribunal de Contas da União (TCU). Segundo Bolsonaro, a publicação do decreto deve ocorrer ainda esta semana.

"Eu já assinei um decreto. Ontem (quarta-feira, 22) eu mandei não publicar. Está faltando um pequeno ajuste junto com o TCU. Se o TCU der o sinal verde, publica com a minha assinatura. Caso contrário, publica amanhã (sexta-feira) com a assinatura do (vice-presidente, Hamilton) Mourão", disse o presidente na saída do Palácio da Alvorada, antes de embarcar para a Índia, onde ficará até a próxima semana.

Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo, o TCU já avisou o governo de que terá de ser elaborada uma solução ampla para o recrutamento de pessoal, abrindo a possibilidade de contratação também para civis.

Nesta quinta-feira, Bolsonaro afirmou que decidiu pelo convite aos militares da reserva porque é uma opção que exige menos burocracia e, na visão dele, envolve menos direitos trabalhistas