Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bolsonaro chama Petrobras para discutir preço do diesel
Discussão

Bolsonaro chama Petrobras para discutir preço do diesel

Durante transmissão, Bolsonaro disse que a cada 500 litros de diesel, o consumidor paga R$ 165 de imposto federal, mas que o valor do ICMS é muito maior
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 fev 2021 às 09:46

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 09:46

Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro chama Petrobras para discutir preço do diesel e diz que ICMS tem de ser fixo Crédito: Marcos Correa/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) defendeu que o ICMS tenha um valor fixo em todos os estados e convocou ministros e o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco para discutir o preço do diesel nesta sexta-feira (5).
"Ninguém está interferindo na Petrobras, mas você tem que saber qual a composição do preço final do diesel", disse Bolsonaro em sua live desta quinta-feira (4).
Bolsonaro afirmou que a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) já foi zerada, que busca uma forma de zerar o PIS/Cofins, imposto federal, mas afirmou que o maior impacto é do ICMS, imposto cobrado pelos estados.
Durante a transmissão, Bolsonaro disse que a cada 500 litros de diesel, o consumidor paga R$ 165 de imposto federal, mas que o valor do ICMS é muito maior.

Veja Também

Governo federal quer alterar cálculo do ICMS sobre combustível

"Então, você, caminhoneiro, quando vai abastecer o caminhão, você tem que saber: de imposto para mim, que represento o Poder Executivo Central, você paga R$ 165 de PIS/Cofins. Isso é justo? É um valor razoável? Está alto, está baixo? E, agora, vc sabe quanto você paga de ICMS? Duvido, porque em cada estado é um valor diferente", disse Bolsonaro.
O presidente disse que o Congresso deveria aprovar uma lei que estabelecesse a cobrança de ICMS sobre o preço do óleo nas refinarias ou que houvesse um valor fixo para todos os estados.
"Amanhã [sexta], tem que sair uma proposta, talvez um projeto de lei, e o Parlamento que decida", afirmou Bolsonaro sobre a reunião envolvendo os chefes dos ministérios da Economia, da Infraestrutura, de Minas e Energia, além do presidente da Petrobras.
Pressionado pelos caminhoneiros --integrantes de sua base eleitoral, e que ameaçaram uma paralisação nesta semana--, Bolsonaro disse que estuda uma maneira de zerar o PIS/Cofins, mas esbarra no impacto financeiro que a medida implicaria.

Veja Também

Estados querem reforma tributária ampla e que inclua também ICMS

"Cada R$ 0,01 centavo que, porventura, queiramos diminuir o PIS/Cofins, você tem que arranjar uma maneira de conseguir em algum outro local, criando imposto ou majorando outro imposto R$ 800 milhões. [...] Dá mais ou menos R$ 26 bilhões. Estou disposto a buscar uma maneira para zerar", afirmou Bolsonaro.
O presidente disse que não se trata de uma interferência na Petrobras e reclamou que, quando há aumento do preço dos combustíveis, a cobrança recai apenas sobre ele, não sobre os governadores.
"O que não pode é, toda vez que aumenta o combustível, a responsabilidade vem para cima do governo central."
Sem desenvolver a ideia, Bolsonaro questionou os internautas sobre a possibilidade de se privatizar a Petrobras.
"A Petrobras é uma empresa importante, sim. Tem que ser privatizada ou não? Qual a sua opinião?", indagou o presidente.

Veja Também

Diesel sobe mais nas refinarias do que nas distribuidoras

Petrobras anuncia mais um aumento nos preços da gasolina e do diesel

CNPE estabelece diretrizes para a comercialização de biodiesel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Petrobras ICMS
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados