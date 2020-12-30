Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • CNPE estabelece diretrizes para a comercialização de biodiesel
Resoluções

CNPE estabelece diretrizes para a comercialização de biodiesel

Pela norma, todo biodiesel necessário para atendimento ao porcentual obrigatório legal deverá ser contratado mediante modelo de comercialização em substituição aos leilões públicos

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 13:00
Abastecimento em posto de gasolina
Resolução estabelece as diretrizes para a comercialização de biodiesel em todo território nacional Crédito: Fernando Madeira
O Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (30), publica duas resoluções do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) deliberadas no último dia 9 e que foram aprovadas pelo presidente da República. Uma delas estabelece as diretrizes para a comercialização de biodiesel em todo território nacional.
Pela norma, todo biodiesel necessário para atendimento ao porcentual obrigatório legal deverá ser contratado mediante modelo de comercialização em substituição aos leilões públicos. Caberá à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) regular o novo modelo de comercialização do biodiesel, que deverá entrar em vigor até 1º de janeiro de 2022.
Dentre outros pontos, a resolução diz ainda que o modelo de comercialização não veda a utilização de matéria-prima importada para a produção de biodiesel e fixa um período de transição de 12 meses, a contar da entrada em vigor do modelo de comercialização a ser regulado, no qual todo o biodiesel comercializado nesses termos deverá ser exclusivamente oriundo de unidades produtoras autorizadas pela ANP. Na fase de transição, a ANP poderá autorizar, em caráter excepcional, a comercialização de biodiesel importado.
"O modelo de comercialização a ser regulado deverá prever que até oitenta por cento do volume de biodiesel total comercializado seja proveniente de unidades produtoras de biodiesel detentoras do "Selo Biocombustível Social", instituído pelo Decreto nº 10.527, de 22 de outubro de 2020", determina também o CNPE.
A outra resolução publicada nesta quarta-feira institui grupo de trabalho para avaliar a inserção de biocombustíveis para uso no ciclo diesel na Política Energética Nacional. O grupo será coordenado pelo Ministério de Minas e Energia.

Veja Também

Federação pede que Cade suspenda venda de refinarias da Petrobras

Balança tem superávit de US$ 1,855 bilhão na 4ª semana de dezembro

Petrobras anuncia aumento de 5% para gasolina e 4% para diesel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O paradoxo da Noruega, país que ganha bilhões com aumento do petróleo mas o consome cada vez menos
Imagem de destaque
Salgados de boteco: 6 receitas simples para fazer em casa
Imagem de destaque
Irmão de suspeito de atirar em dono de bar em Vila Velha também é preso pelo crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados