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Superávit

Balança tem superávit de US$ 1,855 bilhão na 4ª semana de dezembro

Resultado foi alcançado com exportações de US$ 3,913 bilhões e importações de US$ 2,057 bilhões, de acordo com dados divulgados nesta segunda (28)

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 17:01
Data: 05/03/2020 - Atividade portuária, transporte de contêineres, exportação e importação
O resultado foi alcançado com exportações de US$ 3,913 bilhões e importações de US$ 2,057 bilhões Crédito: Pixabay
A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,855 bilhão na quarta semana de dezembro.
O resultado foi alcançado com exportações de US$ 3,913 bilhões e importações de US$ 2,057 bilhões, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (28), pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia.
No acumulado do mês de dezembro, há um déficit de US$ 800,7 milhões, com queda de 2,8% nas exportações e aumento de 50,7% nas importações - com grande ingresso de plataformas, embarcações e estruturas flutuantes no País.
No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 50,235 bilhões.

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