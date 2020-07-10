Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bolsa sobe e fecha acima dos 100 mil pontos pela primeira vez desde março
Reação do mercado

Bolsa sobe e fecha acima dos 100 mil pontos pela primeira vez desde março

Na semana, marcada pela melhora acima do esperado do comércio em maio, a Bolsa brasileira acumulou alta de 3,4%. O dólar fechou em queda de 0,26% a R$ 5,3230
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 18:19

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 18:19

Nesta sexta-feira (10), a Bolsa brasileira fechou acima dos 100 mil pontos pela primeira vez desde 5 de março. O Ibovespa, maior índice acionário do país, fechou em alta de 0,87%, a 100.031 pontos, acompanhando o desempenho positivo das principais Bolsas globais.
Bolsa de Valores de São Paulo, a BR
Bolsa de Valores de São Paulo Crédito: Luiz Prado/B3/Arquivo AG
Investidores estão otimistas com o resultado de um tratamento experimental para o coronavírus, apesar do avanço recorde da doença nos Estados Unidos.
A Gilead Sciences informou nesta sexta que dados adicionais de um estudo em estágio avançado mostraram que seu medicamento antiviral remdesivir melhorou significativamente a recuperação clínica e reduziu em 62% o risco de morte em pacientes com Covid-19.
A farmacêutica afirmou que a descoberta requer confirmação em futuros ensaios clínicos.
Na semana, marcada pela melhora acima do esperado do comércio em maio, a Bolsa brasileira acumulou alta de 3,4%.
Em Nova York, o índice Dow Jones subiu 1,44% na sessão. S&P 500 teve alta de 1,05% e Nasdaq, de 0,66%

Veja Também

Bolsas da Europa fecham em alta, com foco em orçamento e remdesivir

Bolsa toca os 100 mil pontos, mas fecha abaixo do patamar simbólico

Bolsa cai 1% após Bolsonaro dizer que está com coronavírus

O dólar fechou em queda de 0,26% a R$ 5,3230. O turismo está a R$ 5,62.
Embora continue distante dos quase 120 mil pontos que alcançou no final de janeiro, o Ibovespa já acumula valorização de cerca de 60% desde as mínimas do ano registradas em março, após seis circuit breakers  paralisação temporária nas negociações em fortes quedas do Ibovespa  e a declaração de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde).
Os juros baixos, a injeção de liquidez de bancos centrais e a melhora de dados econômicos nos últimos meses impulsionaram a rápida recuperação do índice.
"A marca de 100 mil pontos é extremamente positiva, mas esperada", diz Simone Pasianotto, economista chefe da Reag Investimentos.
Ela aponta que, em março, empresas perderam valor de face, com a correria de investidores e fundos para se desfazer de ativos de risco, mas o valor patrimonial das companhias não caiu tanto como o valor de mercado.
"O tombo foi muito grande, estamos nos recuperando do susto ainda. O caminho é longo, ainda temos 20% para recuperar e voltar aos 120 mil pontos. Essa parte que é a mais dolorida", afirma Simone.

Veja Também

Bolsa de Valores não retoma patamar de janeiro antes de 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente com carro na BR 381 em São Mateus
Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda
Imagem de destaque
Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados