Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bolsa sobe e dólar cai após aprovação de reforma tributária
Semana positiba

Bolsa sobe e dólar cai após aprovação de reforma tributária

Aprovação do projeto de lei que muda regras de funcionamento do Carf, nesta sexta (7) também contribuiu para o resultado positivo da Bolsa

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 19:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2023 às 19:25
SÃO PAULO - A Bolsa brasileira voltou a subir e fechou em alta de 1,25% nesta sexta-feira (7), a 118.897 pontos, após a aprovação da reforma tributária e do projeto de lei que muda regras de funcionamento do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fazendários) na Câmara dos Deputados.
O desempenho do Ibovespa na sessão garantiu um resultado semanal positivo para o índice, que acumula alta de 0,68% desde a última sexta.
Já o dólar registrou queda no dia depois de forte avanço sobre o real na quinta (6), também por conta da reação positiva do mercado com o avanço das pautas econômicas no Congresso. Dados de emprego mais fracos que o esperado nos Estados Unidos endossaram as perdas da moeda americana no Brasil. Na semana, porém, a divisa acumula alta de 1,62%.
Ibovespa - Bolsa de Valores
Bolsa de Valores Crédito: B3/Divulgação
O texto-base da PEC (proposta de emenda à Constituição) da reforma tributária foi aprovado em segundo turno na Câmara com 375 votos a favor, 113 contrários e três abstenções, e agora segue para o Senado Federal.
A reforma aprovada pelos deputados unifica PIS, Cofins e IPI (tributos federais), ICMS (estadual) e ISS (municipal) em um IVA (Imposto sobre Valor Agregado).
O sistema será dual, com uma parcela da alíquota administrada pelo governo federal por meio da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), e a outra, por estados e municípios pelo IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).
Também será criado um imposto seletivo sobre bens e serviços cujo consumo é considerado prejudicial à saúde (como cigarros e bebidas alcoólicas) ou ao meio ambiente.
O texto teve o apoio de siglas governistas como PT, PC do B, PSB, PSOL e Rede e de grande parte dos membros de legendas de centro como MDB, PSD, Republicanos, PP, PSD e PSDB. Apesar da pressão pública de Bolsonaro, o que incluiu uma divergência pública com o governador e pupilo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), o seu partido, o PL, deu 20 votos favoráveis à aprovação da Reforma Tributária.
No fim da tarde desta sexta (7), a Câmara também aprovou o texto-base do projeto de lei que muda regras de funcionamento do Carf, tribunal administrativo que julga disputas bilionárias entre União e contribuintes sobre o pagamento de impostos.
Após a aprovação da Reforma e do projeto do Carf, os juros futuros voltaram a cair depois de três dias consecutivos de alta. Os contratos com vencimento em janeiro de 2024 foram de 12,84% para 12,79%, enquanto os para 2025 caíram de 10,82% para 10,68%.
Com isso, o Ibovespa teve alta impulsionado principalmente pelos desempenhos positivos de Vale (0,74%), Itaú (1.67%) e Banco do Brasil (1,95%), que ficaram entre as mais negociadas da sessão.
O maior ganho do dia ficou novamente com as ações do GPA, que subiram 9,55%, ainda refletindo as expectativas envolvendo a venda de sua fatia no Éxito. A 3R Petroleum também teve alta significativa de 7,07%, beneficiada pela subida do petróleo no exterior e pela divulgação de seus dados de produção de junho.
A Petrobras foi a única dentre as mais negociadas a registrar desempenho negativo, com queda de 0,55% em suas ações preferenciais.
A Bolsa brasileira ganhou impulso adicional do exterior nesta sexta após a divulgação de dados que mostraram a abertura de 209 mil vagas de emprego nos Estados Unidos em junho, resultado abaixo dos 225 mil postos previstos por economistas consultados pela Reuters. A taxa de desemprego do país caiu para 3,6%, de 3,7% em maio.
Os números abaixo do esperado aliviaram o mercado americano, que vinha registrando baixas com temores sobre um novo aumento de juros pelo Fed (Federal Reserve, o banco central americano). A análise é que os dados mostraram uma economia menos aquecida, que pode requerer um aperto monetário mais leve.
O projeto é um dos principais itens do pacote de ajuste fiscal apresentado por Haddad em janeiro para tentar reequilibrar as contas públicas. O ministro precisa do texto para gerar receitas de forma a buscar compensar o crescimento de gastos gerado pelo novo arcabouço fiscal nos próximos anos.
A principal mudança no texto, que agora precisa ser aprovada pelo Senado, envolve o chamado voto de qualidade. O projeto aprovado prevê condicionantes para a volta do mecanismo que determina que, em caso de empate nas votações do tribunal, cabe ao presidente do colegiado (indicado pelo Ministério da Fazenda) o poder de decisão sobre o caso.
A aprovação da Reforma foi bem recebida pelo mercado e fez a Bolsa brasileira voltar a subir após um pregão de forte queda na quinta.
Em relatório, o banco JPMorgan chamou o avanço da reforma no Congresso de "importante passo que pode levar a melhorias notáveis do ponto de vista econômico".
O economista Tiago Sbardelotto, da XP Investimentos, afirma que o atual modelo tributário do Brasil é considerado disfuncional por ser cumulativo, baseado na tributação da origem e com múltiplas alíquotas, o que penaliza setores com maiores cadeias de produção.
"A reforma tenta solucionar esses problemas ao adotar a não cumulatividade plena, a tributação no destino e a adoção de três alíquotas: padrão, reduzida e zero", diz Sbardelotto.
"As mudanças propostas têm o potencial de simplificar o sistema tributário, reduzir sua cumulatividade e mitigar a guerra fiscal no âmbito subnacional", afirmou a equipe do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco chefiado por Fernando Honorato Barbosa, em nota a clientes.
Já a equipe da Warren Rena diz considerar que há princípios corretos na Reforma aprovada na Câmara, como a não cumulatividade e a simplificação do sistema. Os analistas afirmam, porém, que exceções colocadas no texto, a "transição mal calibrada", a função do Conselho Federativo e a preservação de incentivos do ICMS por meio de subsídios colocam um viés negativo no resultado final da Reforma.
A implementação dos tributos começará em 2026, com uma alíquota teste de 0,9% para a CBS e de 0,1% para o IBS.
Em 2027, PIS e Cofins serão completamente extintos e substituídos pela nova alíquota de referência da CBS. As alíquotas do IPI também seriam zeradas, com exceção dos produtos que tenham industrialização na Zona Franca de Manaus.
Já a migração dos impostos estaduais e municipais para o novo IBS será mais gradual e só terminará em 2033.
A aposta em um novo aumento de juros na próxima reunião do Fed já é consenso no mercado. A ferramenta FedWatch do CME Group, que monitora as expectativas de analistas sobre os juros americanos, aponta que quase 90% dos analistas veem de chance de um aumento de 0,25 ponto percentual neste mês.
O que os dados de emprego mais fracos que o esperado podem indicar, porém, é que aumentos subsequentes das taxas de empréstimos americanas podem ser descartados.
Logo após a divulgação dos números, os principais índices de ações americanos registravam alta, mas fecharam o dia com perdas numa sessão instável. O Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq caíram 0,55%, 0,29% e 0,13%, respectivamente.
O dólar, por sua vez, tem seu desempenho impactado negativamente pela perspectiva de um menor aperto monetário, já que juros menores diminuiriam a atratividade dos retornos da renda fixa americana. O índice DXY, que mede o desempenho da divisa ante outras moedas fortes, caiu 0,87% nesta sexta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados reforma tributária Dólar Bolsa de Valores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados