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Ibovespa

Bolsa fecha estável, entre exterior positivo e cautela doméstica

Após duas sessões negativas, o Ibovespa fechou praticamente estável nesta quinta-feira (27), tendo cedido os 100 mil pontos no pior momento do dia

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 18:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 18:03
Movimentação Bolsa de Valores, índice BOVESPA na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios
Movimentação Bolsa de Valores, índice BOVESPA na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/ Arquivo AG
Após duas sessões negativas, o Ibovespa fechou praticamente estável nesta quinta-feira (27), tendo cedido os 100 mil pontos no pior momento do dia, no início da tarde, quando tocou 99.856,91 pontos na mínima. Ao fim, o principal índice da B3 ficou no zero a zero, a 100.623,64 pontos, cedendo apenas 3,69 pontos ante o fechamento de quarta-feira. Na máxima, o Ibovespa foi nesta quinta aos 101.547,82 pontos, com abertura a 100.624,98. O giro financeiro totalizou R$ 22,8 bilhões, assim como o de segunda e terça-feira entre os mais fracos de agosto. No mês, o índice cede 2,22%, com perdas a 12,99% no ano e de 0,88% na semana.
A proximidade do fim de agosto e a expectativa para o anúncio, na sexta, da contraproposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao presidente Jair Bolsonaro sobre o formato e valor do Renda Brasil justificam a cautela dos investidores na B3, apontam analistas.
À tarde, contudo, o Ibovespa chegou a se alinhar ao dia positivo em Nova York, sustentado pelo pronunciamento do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no aguardado evento anual de Jackson Hole. Ele reafirmou o compromisso com juros muito baixos e anunciou uma estratégia nova, de inflação média, que permite ruptura da meta de 2% ao ano, desde que apenas por algum tempo.
"A sinalização dada pelo Fed hoje foi muito significativa: a de que os EUA estão tentando evitar uma 'japanização', ou seja, uma estagnação por anos e décadas. Tal profusão de liquidez, com as políticas fiscal e monetária já bastante afrouxadas nos EUA, continuará sustentando os preços dos ativos, mas é preciso estar atento aos efeitos colaterais, como bolhas", observa Shin Lai, estrategista-chefe da Upside Investor Service. "A posição é de que eles farão todo o necessário para apoiar a economia real, ainda que envolva custos."
"A fala de Powell foi de fato muito relevante, trazendo elementos novos quando se esperava apenas um discurso 'soft', moderado. O sinal é de que o fiscal e o monetário dos EUA permanecerão alinhados por tempo prolongado, mas o exterior positivo não é mais suficiente para carregar o Ibovespa, basta ver o desempenho dos índices aqui e em Nova York nesta semana", diz Rodrigo Franchini, sócio e diretor de produtos na Monte Bravo Investimentos, chamando atenção para o fardo fiscal e as dúvidas sobre que solução Guedes poderá apresentar a Bolsonaro quanto ao Renda Brasil.
"O momento envolve alinhamento entre Bolsonaro, Guedes e Senado sobre as reformas que precisam ser feitas. Enquanto isso não estiver evidente, a Bolsa estará como neste mês de agosto: de lado, em passo de caranguejo", acrescenta Franchini. "A perda de influência de Guedes, notável desde a saída de diversos auxiliares, aliados próximos - e não lamentada no Planalto -, é evidente. Guedes representa uma ideia para o País, a austeridade fiscal, e o seu abandono seria o abandono desta ideia, por estar em contradição com o desejo de popularidade do presidente."
Nesta quinta-feira, destaque para Gol (+4,27%) e Azul (+3,61%), na ponta do Ibovespa, em dia de ajuste negativo no dólar spot (-0,66%, a R$ 5,5778 no fechamento). No lado oposto, Yduqs cedeu 7,48%, seguida por BR Distribuidora (-3,27%). As ações de commodities também tiveram desempenho negativo, com Petrobras PN em baixa de 0,32%, a ON, de 0,48%, e Vale ON, de 1,55%. O dia foi positivo para as ações de bancos, com destaque para Bradesco ON (+2,09%) e BTG (+2,64%), esta logo atrás de Gol e Azul entre os melhores desempenhos da sessão na carteira Ibovespa.

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