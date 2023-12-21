Bolsa Família será bloqueado por irregularidade no CPF a partir de janeiro

SÃO PAULO - O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social determinou que irregularidades no CPF (Cadastro de Pessoa Física) e no CadÚnico (Cadastro Único) podem bloquear pagamentos do Bolsa Família a partir de janeiro.

A instrução normativa 33/2023, de 11 de dezembro, dá ao beneficiário seis meses para regularizar a situação após ser notificado sobre a irregularidade do CPF, caso contrário, o benefício é cancelado.

A medida faz parte do esforço da pasta para aprimorar a gestão do programa assistencial e evitar fraudes no benefício.

Bolsa Família contempla atualmente 21,2 milhões de famílias, segundo o governo federal Crédito: MDS/ Divulgação

Para tratar a pendência de CPF no CadÚnico, as famílias devem verificar a sua situação na Receita Federal e, se necessário, regularizá-la junto ao fisco. Após a regularização, é necessário atualizar o CadÚnico também parar voltar a receber o benefício.

Para consultar a situação do CPF basta:

Acessar o site da Receita Federal;

Clicar em "Consultar CPF";

Inserir o número do documento e a data de nascimento do titular;

Depois, clicar em "Consultar" novamente; será gerado o comprovante de situação cadastral do CPF;

Caso haja pendências, clique em "Meu CPF";

Em seguida "Atualizar CPF";

E, depois, em "Regularizar CPF".

O beneficiário poderá realizar a regularização pelo email da Receita Federal do seu Estado, por um formulário online ou em um posto de atendimento presencial. Após isso, a retirada da pendência ocorre de forma automática no Sibec (Sistema de Benefícios ao Cidadão).

O documento do titular do benefício não pode:

Estar suspenso por desatualização de dados na Receita Federal;

Suspenso por falta de justificação de voto em eleições;

Cancelado devido a bloqueio judicial em nome do titular;

Cancelado para nomes com mais de um CPF;

Pendência por não entregar a declaração de anual do Imposto de Renda para quem é obrigado;

Ter divergência de titularidade.

O ministério afirma que irá comunicar as famílias sobre a situação do CPF e como regularizar a situação. A notificação será reforçada por mensagens enviadas por meio do extrato de pagamento dos benefícios, nos aplicativos do programa Bolsa Família e do Caixa Tem.