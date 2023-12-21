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Medida contra fraude

Bolsa Família será bloqueado por irregularidade no CPF a partir de janeiro

Beneficiário terá seis meses para regularizar documento após ser notificado; saiba o que fazer
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 dez 2023 às 10:10

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 10:10

SÃO PAULO - O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social determinou que irregularidades no CPF (Cadastro de Pessoa Física) e no CadÚnico (Cadastro Único) podem bloquear pagamentos do Bolsa Família a partir de janeiro.
A instrução normativa 33/2023, de 11 de dezembro, dá ao beneficiário seis meses para regularizar a situação após ser notificado sobre a irregularidade do CPF, caso contrário, o benefício é cancelado.
A medida faz parte do esforço da pasta para aprimorar a gestão do programa assistencial e evitar fraudes no benefício.
Bolsa Família contempla atualmente 21,2 milhões de famílias, segundo o governo federal
Bolsa Família contempla atualmente 21,2 milhões de famílias, segundo o governo federal Crédito: MDS/ Divulgação
Para tratar a pendência de CPF no CadÚnico, as famílias devem verificar a sua situação na Receita Federal e, se necessário, regularizá-la junto ao fisco. Após a regularização, é necessário atualizar o CadÚnico também parar voltar a receber o benefício.
Para consultar a situação do CPF basta: 
  • Acessar o site da Receita Federal; 
  • Clicar em "Consultar CPF"; 
  • Inserir o número do documento e a data de nascimento do titular; 
  • Depois, clicar em "Consultar" novamente; será gerado o comprovante de situação cadastral do CPF; 
  • Caso haja pendências, clique em "Meu CPF"; 
  • Em seguida "Atualizar CPF"; 
  • E, depois, em "Regularizar CPF".
O beneficiário poderá realizar a regularização pelo email da Receita Federal do seu Estado, por um formulário online ou em um posto de atendimento presencial. Após isso, a retirada da pendência ocorre de forma automática no Sibec (Sistema de Benefícios ao Cidadão).
O documento do titular do benefício não pode: 
  • Estar suspenso por desatualização de dados na Receita Federal; 
  • Suspenso por falta de justificação de voto em eleições; 
  • Cancelado devido a bloqueio judicial em nome do titular; 
  • Cancelado para nomes com mais de um CPF; 
  • Pendência por não entregar a declaração de anual do Imposto de Renda para quem é obrigado; 
  • Ter divergência de titularidade.
O ministério afirma que irá comunicar as famílias sobre a situação do CPF e como regularizar a situação. A notificação será reforçada por mensagens enviadas por meio do extrato de pagamento dos benefícios, nos aplicativos do programa Bolsa Família e do Caixa Tem.
Para esclarecimento de dúvidas, o governo federal disponibiliza diversos canais de atendimento, incluindo o Disque Social 121, chat, formulário eletrônico e informações permanentes no site do Ministério do Desenvolvimento Social.

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