Bets ilegais de Portugal e fora das listas do governo continuam a operar no Brasil

Portugal é sempre apontado tanto por membros do Ministério da Fazenda quanto por empresários do setor como exemplo do que não fazer. Por lá, acredita-se que somente cerca de 40% do mercado é "canalizado", ou seja, acontece em sites licenciados, que pagam imposto no país. O grosso dos apostadores usa sites piratas.

Apostas esportivas Crédito: iStockphoto

A Folha identificou que ao menos sete deles, todos com linguagem em português do Brasil e moeda corrente em real, seguiam acessíveis por volta das 14h desta sexta-feira (11) em São Paulo.

Eles informam possibilidade de depósito por Pix e por diversos bancos, como Caixa, Banco do Brasil, Safra, Bradesco, Santander, Banrisul e PicPay. Alguns também têm número de contato do Brasil.

Um desses sites informa que "trabalha com os métodos de pagamento brasileiro mais populares do país" e responde, nas perguntas frequentes, que "é uma casa de apostas devidamente licenciada pelas autoridades do setor", ainda que não tenha licença em Portugal e não a tenha solicitado no Brasil.

Mesmo assim, a Fazenda não pediu à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para derrubá-la, conforme divulgou a agência.

No caso de uma casa de apostas que tem o ex-jogador Roberto Carlos como principal garoto propaganda no Brasil, a Fazenda pediu para serem derrubados dois endereços alternativos, mas não o indicado nas redes sociais da empresa, que tem final com/br. A empresa não solicitou credenciamento no Brasil e opera na clandestinidade em Portugal.

Em outro situação, a Fazenda pediu para ser derrubado o endereço com.br de um site, mas o endereço pelo qual opera no Brasil tem final com/br. E segue no ar.

Já entre os sites credenciados por Portugal, mas sem pedido de autorização no Brasil, a maior parte não está acessível em São Paulo. Ainda assim, a reportagem conseguiu entrar em três deles, que tinham linguagem em português de Portugal, mas aceitavam aposta com cartão de crédito.

Em Portugal, somente empresas licenciadas pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) estão autorizadas a explorar jogos e apostas online. A lista tem 17 sites, de 17 empresas. As demais são consideradas irregulares no país.

A reportagem questionou a Fazenda sobre a situação, mas não recebeu respostas até esta publicação.

A Anatel publicou nesta sexta-feira (11) uma lista com pouco mais de 2.000 sites de apostas considerados irregulares que devem ser retirados do ar. A relação foi enviada na quinta (10) às operadoras de internet.

A oferta de sites de apostas esportivas é liberada no Brasil desde o fim de 2018, após lei aprovada no governo Michel Temer (MDB). O governo de Jair Bolsonaro (PL) teve quatro anos para regulamentar o mercado, como previa a lei, mas não o fez.