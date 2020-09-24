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Impactos da pandemia

BC revisa projeção para PIB de 2020 de -6,4% para -5,0%

O Banco Central (BC) atualizou nesta quinta-feira (24), a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2020

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 10:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 10:58
A dívida pública chegou a 85,5% do PIB em junho
A expectativa para a economia este ano passou de queda de 6,4% para retração de 5,0% Crédito: Burak K/ Pexels
Em meio a reavaliações dos impactos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia brasileira, o Banco Central (BC) atualizou nesta quinta-feira (24), sua projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2020. A expectativa para a economia este ano passou de queda de 6,4% para retração de 5,0%. A nova estimativa consta no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado pela manhã.
Entre os componentes do PIB para 2020, o BC alterou de +1,2% para +1,3% a projeção para a agropecuária. No caso da indústria, a estimativa passou de -8,5% para -4,7% e, para o setor de serviços, de -5,3% para -5,2%.
Do lado da demanda, o BC alterou a estimativa do consumo das famílias de -7,4% para -4,6%. No caso do consumo do governo, o porcentual projetado foi de +0,2% para -4,2%.

O documento divulgado nesta quinta indica ainda que a projeção de 2020 para a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) - indicador que mede o volume de investimento produtivo na economia - foi de -13,8% para -6,6%. Todas as estimativas anteriores constavam do RTI divulgado em junho.

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