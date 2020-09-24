BC revisa projeção para PIB de 2020 de -6,4% para -5,0%

A expectativa para a economia este ano passou de queda de 6,4% para retração de 5,0%

Entre os componentes do PIB para 2020, o BC alterou de +1,2% para +1,3% a projeção para a agropecuária. No caso da indústria, a estimativa passou de -8,5% para -4,7% e, para o setor de serviços, de -5,3% para -5,2%.