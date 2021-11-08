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Banco Central

BC autoriza compra de fatia adicional de 11,38% da XP pelo Itaú

A operação estava prevista em contrato assinado entre as partes em 2017, quando o banco comprou 49,9% do capital social da XP
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 nov 2021 às 14:42

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 14:42

O Itaú Unibanco obteve autorização do BC (Banco Central) para adquirir aproximadamente 11,38% do capital social total da XP Inc., segundo comunicado ao mercado divulgado nesta segunda-feira (8) pelo banco.
A operação estava prevista em contrato assinado entre as partes em 2017, quando o banco comprou 49,9% do capital social da XP.
Fachada do Banco Itaú Unibanco em São Paulo
Fachada do Banco Itaú Unibanco em São Paulo Crédito: Código19/Folhapress
De acordo com o Itaú, a consumação da operação está prevista para ocorrer em 2022, após a divulgação das demonstrações financeiras auditadas da XP Inc. referente ao ano de 2021.
São necessárias ainda aprovações de órgãos reguladores no exterior para a concretização da aquisição.
O banco reportou no dia 3 de novembro lucro líquido de R$ 6,8 bilhões no terceiro trimestre, alta de 34,7% em bases anuais. Ao contrário de 2020, os resultados não consideram a contribuição da operação da XP Inc, companhia cuja participação no capital foi segregada da linha de negócio do Itaú Unibanco em 31 de maio de 2021.

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