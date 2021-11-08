BC autoriza compra de fatia adicional de 11,38% da XP pelo Itaú

O Itaú Unibanco obteve autorização do BC (Banco Central) para adquirir aproximadamente 11,38% do capital social total da XP Inc., segundo comunicado ao mercado divulgado nesta segunda-feira (8) pelo banco.

A operação estava prevista em contrato assinado entre as partes em 2017, quando o banco comprou 49,9% do capital social da XP.

Fachada do Banco Itaú Unibanco em São Paulo Crédito: Código19/Folhapress

De acordo com o Itaú, a consumação da operação está prevista para ocorrer em 2022, após a divulgação das demonstrações financeiras auditadas da XP Inc. referente ao ano de 2021.

São necessárias ainda aprovações de órgãos reguladores no exterior para a concretização da aquisição.