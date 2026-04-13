Menopausa: 6 plantas que contribuem para o bem-estar feminino

As plantas podem ser excelentes aliadas para aliviar os sintomas da menopausa Crédito: Imagem: Valentina_G | Shutterstock

A menopausa é marcada pelo fim da menstruação e da capacidade reprodutiva. Esse período é acompanhado por mudanças hormonais, especialmente pela queda na produção de estrogênio e progesterona, o que pode causar sintomas como ondas de calor, insônia, alterações de humor e diminuição da densidade óssea.

Embora possa trazer desafios, a menopausa pode ser vivida com qualidade por meio de hábitos saudáveis, acompanhamento médico e, em alguns casos, terapias hormonais ou alternativas naturais para aliviar os sintomas. O uso das plantas medicinais é aceito há tempos em diferentes culturas para ajudar a tratar e prevenir doenças e desequilíbrios. Para a menopausa , algumas tornaram-se, ao longo dos séculos, uma base importante de apoio das mulheres.

Para ajudar nessa busca por melhorias no estado físico, mental e emocional, a Dra. Helena Campiglia, médica especialista em medicina integrativa e saúde da mulher, lista 6 plantas nesse período de instabilidade hormonal. Confira!

1. Amora (Morus nigra)

A amora ajuda a melhorar a memória e a qualidade do sono Crédito: Imagem: Volodymyr Nikitenko | Shutterstock

A folha da amora , amplamente encontrada no Brasil, é uma aliada no tratamento da menopausa. Rica em fitoestrógenos, a amora auxilia na redução das ondas de calor, além de contribuir para a melhora da memória e da qualidade do sono. Pode ser consumida na forma de tintura ou chá, preparado com a infusão de suas folhas.

2. Dong quai (Angelica sinensis)

O dong quai ajuda a aliviar a fadiga e os fogachos da menopausa Crédito: Imagem: YueStock | Shutterstock

Conhecida como “ginseng feminino”, o dong quai é uma das plantas mais tradicionais da medicina chinesa. Tonifica o sangue, regula a menstruação e auxilia no alívio da fadiga e dos fogachos da menopausa. Estudos sugerem que sua combinação com outras ervas pode reduzir a frequência e intensidade dos sintomas vasomotores. Entretanto, é importante ter cautela, pois pode aumentar o fluxo menstrual e interagir com anticoagulantes.

3. Maca peruana (Lepidium peruvianum)

A maca peruana tem efeitos afrodisíacos e energéticos Crédito: Imagem: Dreke | Shutterstock

Essa raiz, tradicional dos Andes, é valorizada por seus potenciais efeitos afrodisíacos e energéticos. Alguns estudos indicam benefícios para o humor em mulheres na pós-menopausa, mas ainda são necessárias mais evidências científicas. Não há relatos de efeitos adversos ou interações medicamentosas.

4. Vitex (Vitex agnus-castus)

O vitex pode auxiliar no alívio da ansiedade e dos fogachos Crédito: Imagem: lemacpro | Shutterstock

Amplamente utilizado para tratar sintomas da TPM (tensão pré-menstrual), infertilidade e ovários policísticos, o vitex também pode auxiliar no alívio da ansiedade, dos fogachos e do sangramento irregular no período de transição menopausal.

5. Cimicífuga (Actaea racemosa)

A cimicífuga ajuda com os calores da menopausa Crédito: Imagem: Ritvars | Shutterstock

Planta com propriedades anti-inflamatórias e sedativas, a cimicífuga é usada para aliviar cólicas menstruais, tensão pré-menstrual e calores da menopausa. Estudos indicam que pode ser uma alternativa segura para mulheres com histórico de câncer de mama , pois não apresenta atividade estrogênica. No entanto, pacientes com problemas hepáticos devem ter cautela, já que algumas formulações podem afetar a função do fígado.

6. Erva-de-são-joão (Hypericum perforatum L.)

A erva-de-são-joão tem efeito na redução das ondas de calor Crédito: Imagem: M. Schuppich | Shutterstock

Reconhecida por seu efeito antidepressivo, a erva-de-são-joão também tem mostrado eficácia na redução das ondas de calor em mulheres na menopausa. Estudos apontam benefícios adicionais quando combinada com cimicífuga, especialmente para tratar sintomas como insônia, fogachos e depressão.

Abordagens naturais para a saúde da mulher

Em “Medicina Integrativa & Saúde da Mulher”, seu terceiro livro, a Dra. Helena Campiglia traz abordagens e soluções mais sustentáveis e menos invasivas por meio de terapias complementares como nutrição , estilo de vida, suplementação, acupuntura, meditação, práticas mente-corpo, fitoterapia e técnicas de relaxamento em conjunto com a medicina convencional. Como e quando escolher e associar esses diferentes caminhos é o fio condutor dessa obra que esclarece muito sobre a saúde da mulher.

“O uso de plantas medicinais pode ser um recurso valioso para aliviar os sintomas da menopausa, mas é fundamental buscar orientação profissional para garantir um uso seguro e eficaz. O acompanhamento especializado ajuda a evitar interações medicamentosas e a adaptar o tratamento às necessidades individuais de cada mulher”, finaliza a Dra. Helena Campiglia, que também é professora da Universidade do Arizona.