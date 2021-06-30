Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Banco Central planeja cartão físico para implementar Pix Offline
Novo modalidade

Banco Central planeja cartão físico para implementar Pix Offline

O cartão Pix funcionaria como uma espécie de cartão pré-pago: o consumidor conseguiria transferir recursos para ele enquanto estivesse online, mas usar offline
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jun 2021 às 15:16

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 15:16

Pix do Banco Central vai permitir saques em lojas
Pix do Banco Central vai permitir saques em lojas Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil
O Banco Central planeja a criação de um cartão para auxiliar na implementação do Pix Offline, afirmou o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, nesta quarta-feira (30) em evento promovido pelo escritório de advocacia Mattos Filho.
Atualmente, o usuário precisa estar conectado à internet para conseguir realizar pagamentos ou transferências pela modalidade.
Segundo Campos Neto, o cartão Pix funcionaria como uma espécie de cartão pré-pago: o consumidor conseguiria transferir recursos para ele enquanto estivesse online e usar o cartão normalmente no mundo offline.
"Em algum momento teremos o cartão Pix. Você aproxima o celular e transfere [o dinheiro]. Você vai poder usar o cartão no mundo offline e quando voltar para o mundo online, você se conecta e pode transferir o seu saldo de volta. Em breve vamos oferecer esse produto também", afirmou Campos Neto em evento.
De acordo com o cronograma do Banco Central, o Pix Offline deve ser implementado ainda no quarto trimestre deste ano, junto com o Pix por aproximação e o mecanismo especial de devolução -planejado pelo BC como uma maneira de aumentar a rastreabilidade e reprimir fraudadores.
Antes, no terceiro trimestre, a autarquia ainda planeja implementar o Pix Saque e o Pix Troco -que envolvem a possibilidade de sacar ou receber como troco das empresas de varejo o papel moeda- e o Agendamento Pix.
Procurado, o Banco Central não respondeu sobre mais detalhes dessa modalidade até a publicação desta reportagem.

Veja Também

Banco Central nega possibilidade de golpe com Pix agendado

Entenda o que é Pix agendado e se a transação é alvo de golpistas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia Banco Central PIX
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados