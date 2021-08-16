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Bens e Serviços

Balança tem superávit de US$ 1,974 bi na 2ª semana de agosto

Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,341 bilhões e importações de US$ 4,366 bilhões
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 ago 2021 às 16:30

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 16:30

Comércio exterior: a pauta de exportações capixaba ainda é composta majoritariamente por produtos de baixo valor agregado
As exportações registraram aumento de 46,9% na média diária de agosto ante o mesmo período do ano passado, com crescimento de 36,5% na Agropecuária. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,974 bilhão na segunda semana de agosto (dias 9 a 15). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (16), pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,341 bilhões e importações de US$ 4,366 bilhões.
Em agosto, até o dia 15, a balança comercial acumula superávit em US$ 3,581 bilhões, com exportações em US$ 12,173 bilhões e importações de US$ 8,592 bilhões. No acumulado do ano, o saldo é superavitário em US$ 47,939 bilhões.
As exportações registraram aumento de 46,9% na média diária de agosto ante o mesmo período do ano passado, com crescimento de 36,5% na Agropecuária, avanço de 108,9% na Indústria Extrativa e alta de 23,7% nas vendas de produtos da Indústria de Transformação.
Já a média diária de importações aumentou 55,7% no período, com crescimento 18,1% na Agropecuária, alta de 296,8% na Indústria Extrativa e avanço de 51,7% em produtos da Indústria de Transformação.

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