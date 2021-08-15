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Ministério da Economia

Governo investiga ataque hacker à rede do Tesouro Nacional

Em nota, o Ministério da Economia informou que "medidas de contenção foram imediatamente aplicadas e a Polícia Federal, acionada"
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

15 ago 2021 às 17:24

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 17:24

Hacker; crime virtual; crime eletrônico
O ransomware é um tipo software malicioso (malaware) utilizado por cibercriminosos para infectar um computar ou uma rede Crédito: Sora Shimazaki/Pexels
Ministério da Economia identificou um ataque de ransomware à rede interna da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), na noite da última sexta-feira (13). Em nota, a pasta informou que "medidas de contenção foram imediatamente aplicadas e a Polícia Federal, acionada".
O ransomware é um tipo software malicioso (malaware) utilizado por cibercriminosos para infectar um computar ou uma rede, bloqueando o acesso ao sistema e critpografando os dados. 
Os efeitos da ação criminosa estão sendo avaliados pelos especialistas em segurança da STN e da Secretaria de Governo Digital.
"Nesta primeira etapa, avaliou-se que a ação não gerou danos aos sistemas estruturantes da Secretaria do Tesouro Nacional, como o Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) e os relacionados à Dívida Pública. As medidas saneadoras estão sendo tomadas", diz a nota.

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