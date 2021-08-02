Balança comercial tem superávit de US$ 7,395 bilhões em julho

Navio porta-contêiner no Rio de Janeiro; comércio exterior; balança comercial Crédito: José Paulo Lacerda/CNI

A balança comercial brasileira registrou superávit US$ 7,395 bilhões em julho, com crescimento nas exportações e importações sobre julho de 2020. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (02), pela Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia.

O superávit em julho é o segundo maior para o mês a série histórica, que tem início em 1989, atrás apenas do registrado no período em 2020, de US$ 7,601 bilhões.

No mês passado, a corrente de comércio (soma das exportações e importações) avançou 46,2%. As exportações somaram US$ 25,529 bilhões, uma alta de 37,5 % ante julho de 2020. Já as importações chegaram a US$ 18,133 bilhões, um avanço de 60,5% na mesma comparação.

Na quinta semana de julho (26 a 31), o saldo comercial foi de superávit de US$ 524 milhões.

De janeiro a julho, a balança comercial acumula superávit de US$ 44,127 bilhões. O valor é 47,6% maior do que o mesmo período do ano passado. Houve um aumento de 35,3 % nas exportações e de 30,9% nas importações do período.

Em julho, o setor agropecuário teve alta de 11,2% nas exportações em julho. Houve aumento ainda nas vendas de produtos dos outros setores: 62,7% em indústria extrativa e 37,7%% em bens da indústria de transformação.