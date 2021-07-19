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Comércio Exterior

Balança comercial tem superávit de US$ 2,036 bilhões na 3ª semana de julho

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,275 bilhões e importações de US$ 4,239 bilhões

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 15:51

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 jul 2021 às 15:51
Navio porta-contêiner no Rio de Janeiro; comércio exterior
Navio porta-contêiner no Rio de Janeiro; comércio exterior; balança comercial Crédito: José Paulo Lacerda/CNI
A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,036 bilhões na terceira semana de julho. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (19), pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,275 bilhões e importações de US$ 4,239 bilhões.
Em julho, a balança comercial acumula saldo superavitário em US$ 5,059 bilhões, com exportações em US$ 14,548 bilhões e importações de US$ 9,489 bilhões. No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 41,790 bilhões.
As exportações registraram aumento de 43,6% na média diária de julho ante o mesmo período do ano passado, com crescimento de US$ 42,44 milhões (20,7%) em Agropecuária; avanço de US$ 142,36 milhões (69,7%) em Indústria Extrativa e de US$ 182,14 milhões (42,2%) em produtos da Indústria de Transformação..
Já as importações subiram 53,9% no período, com crescimento de US$ 4,69 milhões (33,5%) em Agropecuária; crescimento de US$ 24,45 milhões (121,8%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 246,07 milhões (52,0%) em produtos da Indústria de Transformação..

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