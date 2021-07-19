Balança comercial tem superávit de US$ 2,036 bilhões na 3ª semana de julho

Navio porta-contêiner no Rio de Janeiro; comércio exterior; balança comercial Crédito: José Paulo Lacerda/CNI

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,036 bilhões na terceira semana de julho. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (19), pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,275 bilhões e importações de US$ 4,239 bilhões.

Em julho, a balança comercial acumula saldo superavitário em US$ 5,059 bilhões, com exportações em US$ 14,548 bilhões e importações de US$ 9,489 bilhões. No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 41,790 bilhões.

As exportações registraram aumento de 43,6% na média diária de julho ante o mesmo período do ano passado, com crescimento de US$ 42,44 milhões (20,7%) em Agropecuária; avanço de US$ 142,36 milhões (69,7%) em Indústria Extrativa e de US$ 182,14 milhões (42,2%) em produtos da Indústria de Transformação..