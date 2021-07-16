Ibovespa fecha em baixa de 1,18% e limita ganho na semana a 0,42%

Na semana, o Ibovespa registrou leve ganho de 0,42%, vindo de perda de 1,72% na semana anterior - nas últimas quatro semanas, alternou perdas e ganhos. Crédito: Pexels

O Ibovespa encerrou a semana aparando os ganhos que havia acumulado entre segunda e quarta-feira, três altas seguidas que configuraram a mais longa série positiva desde 7 de junho, inclinando-se nesta sexta-feira, como ontem, a uma realização em semana de acomodação para os índices de Nova York, com perdas entre 0,52% (Dow Jones) e 1,87% (Nasdaq) no período - vindo as duas referências, além do S&P 500 (-0,97% na semana), de renovação de máximas históricas entre a última sexta, quando não houve negócios em São Paulo, e esta segunda-feira.

Hoje, entre mínima de 125.807,95 e máxima de 128.010,15 pontos, o índice da B3 fechou a sessão em baixa de 1,18%, a 125.960,26 pontos, no menor nível desde 8 de julho (125.427,77), com giro a 30,4 bilhões nesta sexta-feira, em dia de vencimento de opções sobre ações. Na semana, o Ibovespa registrou leve ganho de 0,42%, vindo de perda de 1,72% na semana anterior - nas últimas quatro semanas, alternou perdas e ganhos, que mantêm o índice agora abaixo do nível em que estava em 30 de junho. Assim, no mês, o índice vira para o negativo, em baixa de 0,66% neste começo de segunda quinzena, limitando os ganhos do ano a 5,83%.

"Houve muita volatilidade hoje, tendo abertura forte, para cima, levando em conta ainda a fala do Powell (Jerome Powell, presidente do Fed), de que não vai diminuir o programa de recompras e de que a inflação é passageira. Aqui, o IGP-10 veio bem baixo, em linha com o esperado, mas durante o dia, principalmente lá fora, o mercado azedou após o sentimento do consumidor nos Estados Unidos, abaixo do esperado. Com as Bolsas (em Nova York) vindo de recordes, acabou virando por lá, puxando o Ibovespa junto, em queda superior a 1% nesta tarde", diz Rodrigo Knudsen, gestor da Vitreo, destacando também a volatilidade do câmbio. "O mercado está um tanto sem direção, reagindo a uma notícia aqui, outra ali", acrescenta.

Ao longo da tarde, acompanhando renovação de mínimas pelo S&P 500 e o Nasdaq na sessão, as perdas em bancos (Bradesco PN -2,21%, Itaú PN -1,62%) se acentuaram na B3, assim como as de ações de commodities, como Vale ON (-1,80%) e Petrobras ON (-1,91%). Com poucos catalisadores domésticos disponíveis nesta sexta-feira, o índice da B3 seguiu a cautela externa, em dia misto para os dados americanos sobre varejo e confiança do consumidor. Na ponta do Ibovespa, B2W fechou hoje em alta de 4,15%, à frente de Sabesp (+2,12%) e de Marfrig (+1,56%). No lado oposto, Embraer cedeu 4,00%, CSN, 3,46%, e Azul, 3,23%.