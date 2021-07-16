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Ministro da Economia

Guedes volta a se reunir com empresários para falar de reforma tributária

Segundo convidados ouvidos pelo jornal Folha, os principais pontos da conversa serão simplificação dos tributos, desoneração da folha de pagamento e desburocratização da reforma

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 14:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jul 2021 às 14:40
O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
ministro da economia, Paulo Guedes, volta a se encontrar com empresários nesta sexta-feira (16) para falar sobre a reforma tributária, em São Paulo.
Estão na lista de convidados nomes como Washington Cinel (Gocil), Alberto Saraiva (Habib's), Marco Stefanini (Stefanini Solutions), João Appolinário (Polishop), Edgard Corona (SmartFit), Candido Júnior (Hapvida), Rafael Furlanetti (XP Investimentos), Vander Giordano (Multiplan) e Sebastião Bomfim (Centauro), além de representantes de entidades como Gabriel Kanner, do Instituto Brasil 200, e Nabil Sahyoun, da Alshop (associação que reúne lojistas de shoppings).
Segundo Sahyoun, os principais pontos da conversa serão simplificação dos tributos, desoneração da folha de pagamento e desburocratização da reforma.
"Também queremos diminuir a tributação. A gente entende que essa é uma promessa feita pelo próprio ministro, junto com o presidente da República, de que a reforma tributária não teria aumento de impostos", diz. ​
​José Tostes, secretário especial da Receita Federal, e Guilherme Afif Domingos, assessor especial do ministro, o acompanham no encontro.
Há exatamente uma semana, Guedes foi ouvir os lamentos de outro grupo de empresários, como Luiz Carlos Trabuco (Bradesco), Michael Klein (Grupo CB) e José Olympio Pereira (Credit Suisse), além de Cinel, Furlanetti e Giordano, que voltam nesta sexta.
Na ocasião, uma das principais reclamações, segundo alguns dos presentes, era a taxação dos dividendos e a pressa na tramitação da proposta.

VEJA O NOME DOS CONVIDADOS DA REUNIÃO: 

  • José Tostes - Secretário Especial da Receita Federal
  • Guilherme Afif Domingos -Assessor Especial do Ministro
  • Gabriel Kanner - Presidente Instituto Brasil 200
  • Ricardo Lacaz - Sócio Fundador do Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri Advogados
  • Adonai Arruda - Presidente da SEAC-PR (Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação)
  • Vander Morales - Presidente da FENASERHTT (Federação dos Sindicatos de Trabalho Temporário)
  • Renato Fortuna - Presidente da Febrac (Federação de Limpeza e Asseio)
  • Hamilton Brito - Presidente da Sinfac-SP (Sindicato de Factoring)
  • Amabile Pácios - Vice- Presidente Fenep (Federação de Escolas Particulares)
  • Marun David Cury - Diretor de Defesa Profissional da APM (Associação Paulista de Medicina)
  • José Jacobson - Presidente da Abrevis (Associação de Vigilância)
  • João Palhuca - Presidente da Sesvesp (Sindicato Segurança Privada)
  • George Pinheiro - Presidente da CACB (Confederação das Associações Comerciais)
  • Alberto Macedo -Simplifica Já
  • João Diniz - Presidente da Cebrasse
  • Washington Cinel- Gocil
  • João Appolinário - Polishop
  • Nabil Sahyoun -Alshop (Associação de Logistas de Shopping Centers)
  • Vander Giordano - Multiplan
  • Sebastião Bomfim - Centauro
  • Rafael Furlanetti-  XP Investimentos
  • Alfredo Cotait - Associação Comercial de São Paulo
  • Edgard Corona - SmartFit
  • Candido Júnior - Hapvida
  • Glauco Humai - Abrasce (Associação de Shopping Centers)
  • Meyer Nigri - Presidente Tecnisa
  • Rafael Corsino - Presidente da Anapa
  • Urubatan Helou - Presidente do Grupo Brasspress
  • José Carlos -Presidente Grupo SMZTO
  • Alberto Saraiva - Presidente Habib's
  • Marco Stefanini - Presidente Stefanini Solutions
  • Renato Rique Feitosa - Presidente Conselho Aliansce

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