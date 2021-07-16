Guedes volta a se reunir com empresários para falar de reforma tributária

O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Estão na lista de convidados nomes como Washington Cinel (Gocil), Alberto Saraiva (Habib's), Marco Stefanini (Stefanini Solutions), João Appolinário (Polishop), Edgard Corona (SmartFit), Candido Júnior (Hapvida), Rafael Furlanetti (XP Investimentos), Vander Giordano (Multiplan) e Sebastião Bomfim (Centauro), além de representantes de entidades como Gabriel Kanner, do Instituto Brasil 200, e Nabil Sahyoun, da Alshop (associação que reúne lojistas de shoppings).

Segundo Sahyoun, os principais pontos da conversa serão simplificação dos tributos, desoneração da folha de pagamento e desburocratização da reforma.

"Também queremos diminuir a tributação. A gente entende que essa é uma promessa feita pelo próprio ministro, junto com o presidente da República, de que a reforma tributária não teria aumento de impostos", diz. ​

​José Tostes, secretário especial da Receita Federal, e Guilherme Afif Domingos, assessor especial do ministro, o acompanham no encontro.

Há exatamente uma semana, Guedes foi ouvir os lamentos de outro grupo de empresários, como Luiz Carlos Trabuco (Bradesco), Michael Klein (Grupo CB) e José Olympio Pereira (Credit Suisse), além de Cinel, Furlanetti e Giordano, que voltam nesta sexta.

Na ocasião, uma das principais reclamações, segundo alguns dos presentes, era a taxação dos dividendos e a pressa na tramitação da proposta.

VEJA O NOME DOS CONVIDADOS DA REUNIÃO:

José Tostes - Secretário Especial da Receita Federal

Guilherme Afif Domingos -Assessor Especial do Ministro

Gabriel Kanner - Presidente Instituto Brasil 200

Ricardo Lacaz - Sócio Fundador do Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri Advogados

Adonai Arruda - Presidente da SEAC-PR (Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação)

Vander Morales - Presidente da FENASERHTT (Federação dos Sindicatos de Trabalho Temporário)

Renato Fortuna - Presidente da Febrac (Federação de Limpeza e Asseio)

Hamilton Brito - Presidente da Sinfac-SP (Sindicato de Factoring)

Amabile Pácios - Vice- Presidente Fenep (Federação de Escolas Particulares)

Marun David Cury - Diretor de Defesa Profissional da APM (Associação Paulista de Medicina)

José Jacobson - Presidente da Abrevis (Associação de Vigilância)

João Palhuca - Presidente da Sesvesp (Sindicato Segurança Privada)

George Pinheiro - Presidente da CACB (Confederação das Associações Comerciais)

Alberto Macedo -Simplifica Já

João Diniz - Presidente da Cebrasse

Washington Cinel- Gocil

João Appolinário - Polishop

Nabil Sahyoun -Alshop (Associação de Logistas de Shopping Centers)

Vander Giordano - Multiplan

Sebastião Bomfim - Centauro

Rafael Furlanetti- XP Investimentos

Alfredo Cotait - Associação Comercial de São Paulo

Edgard Corona - SmartFit

Candido Júnior - Hapvida

Glauco Humai - Abrasce (Associação de Shopping Centers)

Meyer Nigri - Presidente Tecnisa

Rafael Corsino - Presidente da Anapa

Urubatan Helou - Presidente do Grupo Brasspress

José Carlos -Presidente Grupo SMZTO

Alberto Saraiva - Presidente Habib's

Marco Stefanini - Presidente Stefanini Solutions