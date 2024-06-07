Azul passa a oferecer opção de pagamento de passagens com FGTS

A Azul afirmou, quinta-feira (6), que aceitará como pagamento para passagens aéreas a antecipação do saque-aniversário do FGTS, em parceria com o Banco Digio (banco digital do Bradesco). A opção estará disponível exclusivamente pelo aplicativo da companhia.

Em nota, a Azul explica que, para utilizar essa forma de pagamento, o cliente precisa aderir à modalidade saque-aniversário por meio do aplicativo do FGTS provido pela Caixa Econômica Federal.

Avião da Azul Crédito: Carlos Alberto Silva

No mesmo app, o cliente deverá autorizar o Banco Digio, que é o intermediário financeiro da parceria, a acessar as informações de saldo do FGTS.

A solicitação de pagamento com FGTS será avaliada e, posteriormente, autorizada pela Caixa após consulta. O processo de análise pode levar até 24 horas para ser concluído. O cliente será informado por e-mail sobre o status da análise e poderá consultar o andamento do processo na seção "Minhas Viagens" do aplicativo da Azul.

Caso o pagamento com FGTS seja recusado pela Caixa, o cliente terá 12 horas para realizar a compra utilizando outra forma disponível na Azul, como cartão de crédito ou Pix.