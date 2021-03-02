Auxílio sem compensação pode afetar inflação e desemprego, diz Economia

Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento Crédito: Siumara Gonçalves

A Secretaria de Política Econômica (a SPE) do Ministério da Economia afirmou nesta terça-feira (2) que liberar o auxílio emergencial sem medidas de compensação sugeridas pela pasta tem potencial de afetar a inflação e elevar o desemprego.

A análise é divulgada enquanto parlamentares discutem desidratar o impacto da PEC (proposta de emenda à Constituição) Emergencial , defendida pelo Ministério da Economia e que libera o auxílio em 2021 com medidas de ajuste fiscal em médio e longo prazo.

"Prorrogar o auxílio emergencial sem conciliar com o processo de consolidação fiscal tem o potencial de deteriorar a trajetória inflacionária, reduzir a atividade econômica e aumentar o desemprego", afirma conclusão de nota técnica elaborada pela SPE.

"Como a inflação e o desemprego afetam desproporcionalmente mais a população carente, o AE [auxílio emergencial] pode acabar por prejudicar justamente as pessoas que se queria ajudar", prossegue o texto.

A secretaria afirma que o debate sobre a recriação do auxílio emergencial é frequentemente composto pelas menções aos resultados positivos do programa, mas defende que, sem o correto endereçamento fiscal, medidas de elevação de gastos trarão impactos negativos para toda a economia.

Para a SPE, poderia haver deterioração dos ativos, elevação do risco, aumento da taxa futura de juros e possivelmente efeitos contracionistas sobre a atividade econômica.

"Resultados passados de gastos fiscais sem a correta adequação ao arcabouço fiscal são amplamente conhecidos e com consequências negativas socioeconômicas ainda presentes", afirma o texto.

"Essa piora reduzirá o poder de compra das famílias, encarecerá o investimento e aumentará o desemprego. O passado nos mostra que o descontrole fiscal prejudica principalmente as famílias mais pobres", diz a SPE.

Para os técnicos, a solução estrutural para a questão da pobreza deve ser buscada por dois caminhos. A racionalização dos gastos públicos, remanejando recursos orçamentários de programas ineficientes para programas eficientes no combate a pobreza, e elevação da produtividade.

A PEC Emergencial em tramitação no Congresso autorizaria o auxílio ao deixá-lo fora de regras fiscais e criaria um dispositivo de calamidade pública, que seria acionado para liberar despesas (hoje limitada por diferentes legislações).