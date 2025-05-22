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Fraude na Previdência

Aposentados do INSS poderão pedir devolução de descontos nos Correios

Atendimento em 4,7 mil agências de todo o país começa no dia 30 de maio; não haverá parceria com agências da Caixa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mai 2025 às 14:18

Publicado em 22 de Maio de 2025 às 14:18

BRASÍLIA - Agências dos Correios em todos os Estados do Brasil atenderão os beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que querem consultar se tiveram descontos indevidos de associações e pedir a devolução do dinheiro.
Ao todo, 4,7 mil agências da estatal estarão habilitadas a fazer o atendimento, que começa no dia 30 de maio, segundo parceria anunciada nesta quinta-feira (22).
Agência dos Correios, Leitão da Silva, Vitória
Agência dos Correios na Leitão da Silva, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O segurado que optar pelos Correios para checar se foi descontado poderá retornar à agência depois de 15 dias úteis para saber se a associação juntou documentos comprovando a regularidade do desconto. Esses documentos também podem ser consultados pelo aplicativo Meu INSS.
O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, disse que a parceria visa atender pessoas que não querem ou não conseguem usar o aplicativo Meu INSS ou o atendimento telefônico 135.
"Sabemos que tem pessoas que preferem atendimento presencial em agências. É para essas pessoas que estamos abrindo mais um canal", disse o ministro. Ele afirmou que no INSS, só 2% dos atendimentos são feitos presencialmente, o que representa 2 milhões de pessoas.

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O presidente do INSS, Gilberto Waller, ressaltou que o atendimento presencial acontecerá exclusivamente nas agências dos Correios. "A parceria é para chegar nos pequenos municípios, onde há mais dificuldade no uso da telefonia e de aplicativos", explicou.
De acordo com Waller, dos 9,2 milhões de beneficiários do INSS com descontos associativos notificados pelo órgão, 5,3 milhões já acessaram o aplicativo e tiveram ciência da informação. Desse total, 1,9 milhão afirmou que o desconto é indevido.
Até o momento, esclareceu o presidente do INSS, 33.545 casos têm documentos juntados pelas associações. Agora, os beneficiários precisam avaliar a papelada para checar sua autenticidade. Em três casos, a instituição reconheceu que não tem a documentação.
Com a parceria entre INSS e Correios, o ministro Queiroz disse que está descartada, no momento, a possibilidade da Caixa Econômica fazer o atendimento presencial. A opção chegou a ser estudada pelo governo federal.
Em um segundo momento da parceria entre as duas entidades, há a possibilidade de um atendimento itinerante, para chegar a municípios mais distantes.
"Estamos monitorando entidades ribeirinhas, quilombolas, distantes. Começamos conversas junto aos Correios para ver como eles podem atingir mais pessoas", disse Waller.

Passo a passo para pedir a devolução no INSS:

  • Entre no aplicativo Meu INSS 
  • Informe seu CPF e a senha cadastrada 
  • Siga para "Do que você precisa?" 
  • Digite: "Consultar descontos de entidades"
  • Caso tenha descontos, marque se foram ou não autorizados
  • Informe email e telefone para contato
  • Declare se os dados são verdadeiros
  • Confirme no botão "Enviar Declarações"

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