Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Após reforma do IR, Ibovespa cai 2,28% e atinge patamar de 116 mil pontos
Mercado Financeiro

Após reforma do IR, Ibovespa cai 2,28% e atinge patamar de 116 mil pontos

A Bolsa de Valores brasileira encerrou a 116.677 pontos em um dia em que o mercado respondeu negativamente ao resultado da votação da reforma do Imposto de Renda na Câmara

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 19:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 set 2021 às 19:10
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações, mercado de capitais, B3
Mercado financeiro, bolsa de valores, ações, mercado de capitais, B3 Crédito: Pixabay
A Bolsa de Valores brasileira encerrou esta quinta-feira (2) com queda de 2,28%, a 116.677 pontos, em um dia em que o mercado, já estressado com as perspectivas de baixo crescimento econômico, respondeu negativamente ao resultado da votação da reforma do Imposto de Renda na Câmara. O dólar fechou estável, a R$ 5,1820.
"A dinâmica de hoje é explicada quase integralmente pela reforma tributária, que, ao ser enviada para a Câmara, já vinha fazendo o Brasil operar com preços piores em relação a outros países emergentes", diz Daniel Miraglia, economista-chefe da Integral Investimento.
Para Miraglia, o mercado tem avaliado a reforma do IR como sendo "populista" e que ela "complica a vida do contribuinte", afirma.
Entre os pontos que desagradam investidores está o fato de o substitutivo aprovado na Câmara acabar com o JCP (Juros sobre Capital Próprio), segundo Rafael Ribeiro, analista da Clear Corretora.

Veja Também

Câmara conclui votação de reforma do IR; texto segue para o Senado

Setores buscam desoneração para si em vez de apoiar para todos, diz Guedes

Hoje, o JCP pode ser utilizado pelas empresas para distribuir lucros aos acionistas e computado como despesa, ou seja, ajuda a abater impostos.
Para ser aprovada, a reforma tributária ainda precisará ser analisada pelo Senado.
Dados recentes da atividade econômica também pesaram no resultado da Bolsa nesta quinta, de acordo com o analista.
Também nesta quinta, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou que a produção industrial teve queda de 1,3% em julho, em relação a junho. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam recuo de 0,8%.
O setor industrial está pressionado pela escassez de insumos e pelo aumento de custos nas fábricas, situação agravada pela alta da energia.
"O resultado reduz a expectativa de crescimento das empresas e acaba afetando o potencial de valorização das ações", diz Ribeiro.
Na quarta-feira (1º), a divulgação do PIB do segundo trimestre mostrou retração de 0,1% da economia em relação ao período imediatamente anterior, frustrando expectativas do mercado, que estimava alta de 0,2%.
No pregão desta quinta, o mercado doméstico operou novamente descolado do bom desempenho do exterior.
Os índices americanos Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq encerraram o dia com altas de 0,37%, 0,28% e 0,14%, respectivamente.
O petróleo Brent, referência mundial, subiu 1,73%, a 72,83 dólares (R$ 376,78).

Veja Também

Abertura de empresas no ES bate recorde em agosto; veja setores de destaque

Reforma do IR: veja como votaram os deputados federais do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Câmara dos Deputados Economia Imposto de Renda Bolsa de Valores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados