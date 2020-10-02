Após críticas, Guedes diz que Marinho é 'fura teto' e 'despreparado'

Ministro da Economia, Paulo Guedes, reagiu a críticas de Rogério Marinho Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes , disse nesta sexta-feira (2) não acreditar que o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, tenha falado mal dele em uma conferência com economistas na manhã desta sexta. Ainda sim, Guedes comentou que a eventual fala de Marinho seria "desleal".

"Não acredito que Marinho falou mal de mim. Se falou mal, isso mostra que ele, em primeiro lugar, é despreparado, além de desleal e fura teto", disse o ministro ao chegar à sede da pasta, após reunião no Palácio do Planalto.

Guedes se reúne neste momento com o diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI), Afonso Bevilaqua. O ministro disse que, após o encontro, voltará a falar com a imprensa sobre essa polêmica com o ministro Marinho.

Segundo o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, noticiou mais cedo, o ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho, não poupou críticas ao titular da Economia , em um call fechado da Ativa Investimentos hoje com alguns agentes do mercado. Segundo fontes que participaram do encontro ele teria dito que o Renda Cidadã sai por bem ou por mal. "A gente está tentando fazer da melhor forma possível. Estamos tentando manter o teto, mas há pressão para flexibilização", teria dito Marinho.