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Crise do Renda Cidadã

Após críticas, Guedes diz que Marinho é 'fura teto' e 'despreparado'

Ministro da Economia afirmou não acreditar que o ministro do Desenvolvimento Regional tenha falado mal dele, mas disse que eventual fala de Marinho seria 'desleal'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 18:13

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 18:13

Ministro da Economia Paulo Guedes Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Ministro da Economia, Paulo Guedes, reagiu a críticas de Rogério Marinho Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta sexta-feira (2) não acreditar que o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, tenha falado mal dele em uma conferência com economistas na manhã desta sexta. Ainda sim, Guedes comentou que a eventual fala de Marinho seria "desleal".
"Não acredito que Marinho falou mal de mim. Se falou mal, isso mostra que ele, em primeiro lugar, é despreparado, além de desleal e fura teto", disse o ministro ao chegar à sede da pasta, após reunião no Palácio do Planalto.
Guedes se reúne neste momento com o diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI), Afonso Bevilaqua. O ministro disse que, após o encontro, voltará a falar com a imprensa sobre essa polêmica com o ministro Marinho.
Segundo o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, noticiou mais cedo, o ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho, não poupou críticas ao titular da Economia, em um call fechado da Ativa Investimentos hoje com alguns agentes do mercado. Segundo fontes que participaram do encontro ele teria dito que o Renda Cidadã sai por bem ou por mal. "A gente está tentando fazer da melhor forma possível. Estamos tentando manter o teto, mas há pressão para flexibilização", teria dito Marinho.
Em nota divulgada há pouco, Marinho disse que as informações sobre a reunião chegaram à imprensa "de maneira distorcida". Segundo ele, a reunião teve o intuito de reforçar o compromisso do governo com a austeridade nos gastos e a política fiscal".

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