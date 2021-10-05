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Infraestrutura

Após CCR arrematar aeroporto, Zema defende privatização como melhor caminho

De acordo com Zema, as privatizações devem contribuir para desafogar as contas públicas

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 16:31

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 out 2021 às 16:31
Romeu Zema, governador de Minas Gerais
Romeu Zema, governador de Minas Gerais Crédito: Pedro Gontijo / Imprensa MG
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), defendeu a privatização como o melhor caminho para projetos ligados à infraestrutura, após o leilão do Aeroporto da Pampulha (MG) nesta terça-feira (5), vencido pela CCR por R$ 34 milhões e um ágio de 245,29%.
"O Estado adotou nos últimos anos um caminho longe de ser o melhor, temos a tarefa de colocar Minhas Gerais nos eixos", disse ele após o certame.
Segundo o governador, o foco da gestão tem sido equilibrar as contas e "arrumar a casa". "Tudo que é possível tem sido feito, reduzimos o custeio em 50%, mesmo assim temos um estado com déficit. O fluxo de caixa é previsível, mas as privatizações são fundamentais, a iniciativa privada tem muito mais agilidade e condições de gerir os negócios em comparação ao setor público", acrescentou.
De acordo com Zema, as privatizações devem contribuir para desafogar as contas públicas. "Com o Estado quebrado, não temos condições de fazer os investimentos necessários nesses negócios."

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