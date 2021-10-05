Após CCR arrematar aeroporto, Zema defende privatização como melhor caminho

"O Estado adotou nos últimos anos um caminho longe de ser o melhor, temos a tarefa de colocar Minhas Gerais nos eixos", disse ele após o certame.

Segundo o governador, o foco da gestão tem sido equilibrar as contas e "arrumar a casa". "Tudo que é possível tem sido feito, reduzimos o custeio em 50%, mesmo assim temos um estado com déficit. O fluxo de caixa é previsível, mas as privatizações são fundamentais, a iniciativa privada tem muito mais agilidade e condições de gerir os negócios em comparação ao setor público", acrescentou.