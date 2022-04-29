Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Anvisa identifica novos lotes de chocolate da Ferrero com risco de salmonella
Alerta

Anvisa identifica novos lotes de chocolate da Ferrero com risco de salmonella

Empresa orienta consumidores a checarem a origem dos chocolates comprados, e, caso sejam da Bélgica, que entrem em contato para o recolhimento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 abr 2022 às 07:26

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 07:26

Anvisa identificou nesta quinta-feira (28) novos lotes de chocolates do grupo italiano Ferrero que estão sob suspeita de contaminação por salmonella. A agência determinou que a empresa Bercom Produtos Alimentícios recolha todos os lotes de 11 produtos importados produzidos na Bélgica.
Chocolate Kinder Schoko-Bons Branco pode estar contaminado com bactéria
Chocolate Kinder Schoko-Bons Branco pode estar contaminado com bactéria. Crédito: Divulgação
De acordo com a Anvisa, a própria Ferrero protocolou, em seu nome, um pedido junto à agência de recolhimento voluntário de produtos fabricados na Bélgica. A unidade brasileira da marca não importa esses produtos do país europeu, mas identificou que outras empresas o fazem de forma independente. A Ferrero afirma não ter relações comerciais com as empresas responsáveis pela importação.
Na semana passada, a agência reguladora já havia proibido a venda ou importação de produtos Ferrero produzidos na Bélgica que foram alvo de recall em outros países, além de ter identificado unidades do chocolate branco de 200 g da linha Schoko-Bons no Brasil. Nesse caso, o importador foi a empresa Terra Nova Trading, responsabilizada pelo recolhimento. No total, a agência já publicou quatro resoluções sobre o caso.
A Ferrero do Brasil disse nesta quarta-feira (27) ter tomado conhecimento de outros produtos da marca que podem estar contaminados por salmonella. A empresa começou um recolhimento voluntário dos chocolates. Eles são da linha Schoko-Bons, nos sabores cacau e branco e de diversos tamanhos. Antes disso, a Anvisa havia tomado conhecimento apenas da presença na versão branca de 200g no Brasil.
No dia 8 de abril, a AFSCA (Agência Belga de Segurança Alimentar) anunciou o fechamento de uma fábrica de chocolates Kinder que foi fonte de um surto de salmonella em pelo menos nove países na Europa. Na época, o órgão disse que a Ferrero forneceu informações incompletas sobre o caso.
Embora o chocolate não seja a principal fonte de contaminação da doença, a bactéria pode contaminar o grão de cacau e permanecer nas etapas subsequentes do processamento até a obtenção do doce.
Em seu site, a Anvisa pede aos consumidores para verificar no verso da embalagem a procedência do produto. Caso tenha sido fabricado na Bélgica, a orientação é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Ferrero para que a empresa providencie o recolhimento.

Veja Também

Anvisa determina recolhimento de lote importado de chocolate Kinder

Kinder: Anvisa suspende vendas no Brasil de importados da marca

Salmonella tem resistência a diferentes antibióticos, indica pesquisa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anvisa Brasil Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cachoeiro tem hotéis lotados e entra nos ajustes finais para a apresentação de Roberto Carlos
Agenda HZ: Roberto Carlos, festival de cerveja e Prainha Vive agitam o fim de semana no ES
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados