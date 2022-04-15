Kinder: Anvisa suspende vendas no Brasil de importados da marca

Ministério pede retirada do Kinder Ovo após casos de contaminação Crédito: Divulgação I Ferrero Rocher Brasil

Anvisa publicou nesta quinta-feira (14) a Resolução-RE nº 1.233, que proíbe a comercialização, distribuição, importação e uso dos produtos da marca Kinder, que são alvo de alerta e recolhimento internacionais. A medida vale para os lotes fabricados pela empresa Ferrero na Bélgica. Os chocolates da marca são alvo de alerta após contaminação por salmonela.

Embora o Brasil não esteja entre os países de destino dos produtos, conforme noticiado pela Anvisa, a Agência considerou prudente publicar a medida preventiva com o objetivo de informar à sociedade e de evitar que o produto seja consumido ou trazido de fora do país por pessoas físicas ou importadoras.

Além disso, a Anvisa notificou a empresa a prestar informações sobre os produtos e sobre o controle de importações por terceiros.

"Mais uma vez ressaltam-se as orientações aos consumidores anteriormente publicadas e a Agência segue acompanhando atentamente o caso e tomando as ações necessárias", informou a Anvisa.