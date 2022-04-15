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Casos de salmonela

Kinder: Anvisa suspende vendas no Brasil de importados da marca

Os chocolates da marca são alvo de alerta após contaminação por salmonela

Publicado em 

15 abr 2022 às 08:54

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 08:54

Ministério pede retirada do Kinder Ovo após casos de contaminação
Ministério pede retirada do Kinder Ovo após casos de contaminação Crédito: Divulgação I Ferrero Rocher Brasil
Anvisa publicou nesta quinta-feira (14) a Resolução-RE nº 1.233, que proíbe a comercialização, distribuição, importação e uso dos produtos da marca Kinder, que são alvo de alerta e recolhimento internacionais. A medida vale para os lotes fabricados pela empresa Ferrero na Bélgica. Os chocolates da marca são alvo de alerta após contaminação por salmonela.
Embora o Brasil não esteja entre os países de destino dos produtos, conforme noticiado pela Anvisa, a Agência considerou prudente publicar a medida preventiva com o objetivo de informar à sociedade e de evitar que o produto seja consumido ou trazido de fora do país por pessoas físicas ou importadoras.
Além disso, a Anvisa notificou a empresa a prestar informações sobre os produtos e sobre o controle de importações por terceiros.
"Mais uma vez ressaltam-se as orientações aos consumidores anteriormente publicadas e a Agência segue acompanhando atentamente o caso e tomando as ações necessárias", informou a Anvisa.
Com informações da Anvisa

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