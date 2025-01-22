Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Aneel vê indicativo de bandeira verde para conta de luz
Previsão otimista

Aneel vê indicativo de bandeira verde para conta de luz

O diretor-geral da agência, Sandoval Feitosa, disse que indicativo se mostra em razão das previsões climáticas atuais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jan 2025 às 09:23

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 09:23

Mais de 14 famílias estão sem energia elétrica há 2 dias em Aracruz
Postes de energia elétrica Crédito: Freepik
O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, disse nesta terça, 21, que há indicativo de bandeira tarifária verde ao longo do ano, em razão das previsões climáticas atuais.
O mês de janeiro já está com bandeira verde, diante da redução no custo de energia a partir de condições mais favoráveis para a geração durante o período chuvoso no País. Com a seca histórica no segundo semestre de 2024, em setembro a Aneel chegou a acionar a bandeira tarifária vermelha patamar 1, pela primeira vez em mais de três anos.

Veja Também

Ar condicionado inverter, portátil ou de janela? Saiba qual gasta menos energia

De acordo com Feitosa, um eventual "estresse maior" no período seco neste ano levaria ao acionamento da bandeira amarela ou vermelha. "Em alguns momentos de um estresse maior durante o período seco (em 2025), pode ocorrer momentaneamente de a bandeira variar entre amarela e vermelha, mas a perspectiva para o ano é muito favorável e nós também esperamos que o comportamento tarifário ao longo do ano seja o mais previsível possível", disse.
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 para sinalizar aos consumidores o custo da geração no País antes do reajuste anual das tarifas de energia e, assim, não onerar este custo com a incidência de juros ao longo do ano. Assim, conforme as condições de geração de energia, os valores extras são cobrados mensalmente e transferidos às distribuidoras, que fazem a compra da energia, por meio da "Conta Bandeiras".
Em período com a bandeira verde não há cobrança adicional para os consumidores. Já a amarela resulta, atualmente, em cobrança adicional de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Há ainda mais dois patamares que podem ser acionados: a vermelha 1 (R$ 4,463 para cada 100 kWh) e a vermelha 2 (R$ 7,877 a cada 100 kWh).

Veja Também

ES traça planos para aliar a fase do petróleo à onda de energia renovável

ES não pode deixar passar oportunidades de investimento em energia limpa

Falta de energia elétrica em SP: a lição de casa do Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

dinheiro edp Energia Conta de luz Aneel Eletricidade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

No ranking de marcas, a liderança permanece amplamente dominada pela Honda
Mercado brasileiro de motocicletas segue em trajetória ascendente em 2026
Imagem de destaque
Hipertensão: 6 hábitos que ajudam a controlar a pressão arterial
Imagem de destaque
Pai é preso em Linhares após agredir ex e tentar fugir com o filho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados