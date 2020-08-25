Aneel propõe alta de 6,46% nas tarifas da Roraima Energia

Luz, energia, lâmpada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propôs um aumento de 7,53% nas tarifas da DMED. Para consumidores conectados à alta tensão, a alta seria de 7,47%, e para a baixa tensão, de 7,57%.

O aumento está relacionado à revisão tarifária periódica da companhia, processo que é realizado de cinco em cinco anos para manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão.

A proposta ficará aberta em consulta pública entre os dias 26 de agosto a 9 de outubro, com reunião virtual no dia 17 de setembro

Se aprovado, o índice entra em vigor a partir de 22 de novembro.