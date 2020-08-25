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No Norte

Aneel propõe alta de 6,46% nas tarifas da Roraima Energia

O aumento está relacionado à revisão tarifária periódica da companhia, processo que é realizado de cinco em cinco anos para manter o equilíbrio econômico-financeiro

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 17:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 17:56
Luz, energia, lâmpada
Luz, energia, lâmpada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propôs um aumento de 7,53% nas tarifas da DMED. Para consumidores conectados à alta tensão, a alta seria de 7,47%, e para a baixa tensão, de 7,57%.
O aumento está relacionado à revisão tarifária periódica da companhia, processo que é realizado de cinco em cinco anos para manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão.
A proposta ficará aberta em consulta pública entre os dias 26 de agosto a 9 de outubro, com reunião virtual no dia 17 de setembro
Se aprovado, o índice entra em vigor a partir de 22 de novembro.
A companhia atende a 79 mil unidades consumidoras em Poços de Caldas (MG).

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